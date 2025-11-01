ロサンゼルス・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地での『MLBワールドシリーズ2025』第6戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、3-1で勝利。対戦成績3勝3敗で並び、世界一連覇へ逆王手をかけた。この試合で、ドジャースのパフォーマンスはどうだったのだろうか。ここでは、WS第6戦に出場したドジャースの選手・監督を採点する。

野手陣の評価は？

1番（指）大谷翔平 3打数1安打1四球

評価：60点 3試合ぶり安打となるツーベースを記録。先制機では申告敬遠が得点に繋がった。

2番（捕）ウィル・スミス 3打数1安打1打点1四球

評価：80点 均衡を破る貴重な先制タイムリーツーベース。守備では山本ら投手陣を好リードした。

3番（一）フレディ・フリーマン 3打数0安打1四球

評価：20点 この日は四球1つのみと、見せ場を作れなかった。

4番（遊）ムーキー・ベッツ 3打数1安打2打点1四球

評価：80点 4番起用に応える決勝2点タイムリー。打撃不振を払拭する結果を残し、チームを勝利に導いた。

5番（右）テオスカー・ヘルナンデス 4打数0安打

評価：0点 満塁のチャンスで2度凡退。打線のブレーキとなってしまった。

（右）アンディ・パヘス 0打数0安打

評価：プレー機会が少ないため採点不可。

6番（三）マックス・マンシー 4打数0安打

評価：0点 打撃では4打数ノーヒット。守備では失策を喫するなど、この日は良いところがなかった。

7番（左）キケ・ヘルナンデス 4打数0安打

評価：20点 打撃では無安打に終わったが、最終回には好守でダブルプレーを取り、試合を終わらせた。

8番（中）トミー・エドマン 4打数1安打

評価：60点 先制の口火を切るツーベースを放ち、チームの勝利に貢献した。

（中）ジャスティン・ディーン 0打数0安打

評価：プレー機会が少ないため採点不可。

9番（二）ミゲル・ロハス 3打数0安打

評価：50点 今シリーズ初のスタメン起用。打撃では無安打に終わったが、二塁守備では再三の好守でチームを救った。

投手陣・監督の評価は？

（投）山本由伸 6回（96球）、被安打5、与四死球1、奪三振6、失点1

評価：90点 第2戦に続いて強力ブルージェイズ打線を相手に好投。要所を締めたピッチングで流れを渡さなかった。

（投）ジャスティン・ロブレスキ 1回（16球）、被安打1、与四死球0、奪三振2、失点0

評価：60点 得点圏に走者を背負ったが、得点は許さず。セットアッパーの役目を果たした。

（投）佐々木朗希 1回0/3（33球）、被安打1、与四死球2、奪三振0、失点0

評価：30点 8回のピンチは凌いだものの、次イニングは1アウトも奪えず。走者を残して降板となった。

（投）タイラー・グラスノー 1回（3球）、被安打0、与四死球0、奪三振0、失点0

評価：80点 9回1死二、三塁のピンチでマウンドに上がり、見事な火消し。相手の走塁ミスもあったが、チームの窮地を救う好リリーフだった。

デーブ・ロバーツ監督

評価：80点 ついに采配的中。ベッツが4番起用で決勝打を放つなど、打順変更が功を奏し、山本、ロブレスキ、佐々木、グラスノーの継投も成功した。

