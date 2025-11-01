金運を味方につけたいあなたへ──11月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、11月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 蠍座

情が深く、心優しいあなた。心の状態がそのまま金運に強い影響を与えそう。「絆にまつわる支出」など、誰かの関係性を深めるための出費が増える模様。予想外のことも起こるかも。ですが、大丈夫。「あなたを穏やかにするもの」を選び抜けば、金運も次第に安定します。

★ラッキーアクション

・ポイントカードは、汎用性の高いカードのポイントに絞る。

★開運アイテム

・アンティークの小物

★幸運を引き寄せるヒント

「私は、深く愛し、深く選び、豊かさを育てる」。この言葉を、夜の静かな時間に唱えてみてください。蠍座の再生力が金運を呼び込みます。

第11位 水瓶座

あなたの「金運の土台を再構築する」とき。“稼ぐ”よりも“育てる”に焦点が当たります。目に見える収入よりも、収入源の開拓にピッタリ。飲み会に参加して人脈を増やす？それとも家で読書をする方が自分にとってプラスになる？など、時間の使い方も投資思考で考えて。

★ラッキーアクション

・収支の見直しや、不要なサブスクを整理する。

★開運アイテム

・クラウド型ノート

★幸運を引き寄せるヒント

・「私は、変化の中で自由と豊かさを選び取る」。この言葉を、夜の静かな時間に唱えてみてください。冥王星の変容力が味方になります。

第10位 蟹座

あなたの「家庭・感情・安心感」にフォーカスが当たり、揺り戻しがあるかも。過去の支出や家族との金銭的なやりとりを見直すことで、無駄を省き、心地よい暮らが実現。通信費や契約関連の見直しもGOOD！衝動買いよりも“心が満たされる使い方”を意識してみて。

★ラッキーアクション

・滝や海など水に関する場所に行く

★開運アイテム

・青のボールペン

★幸運を引き寄せるヒント

・「私は、心地よさと豊かさを同時に育てることができる」。この言葉を、朝の食卓で唱えてみてください。日常の中に金運の種が宿ります。

第9位 牡牛座

「備えあれば憂いなし」です。突発的な支出や予期せぬ変化が起こりやすい模様。ですが、堅実なマネープランで保守に動けば、安定に転じるでしょう。もし、突然の事態が起こったとしても、前もって予備費を確保しておくと慌てなくてよさそう。計画的にいきましょう。

★ラッキーアクション

・白いインナーを新調する。

★開運アイテム

・天然素材のマフラー

★幸運を引き寄せるヒント

・「私は、必要なものを選び、豊かさを育てる感覚を持っている」。この言葉を、朝の支度中に唱えてみてください。日常の中に金運の流れが宿ります。