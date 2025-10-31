三菱自動車、デリカD:5の改良モデルをジャパンモビリティショー2025で公開。予約注文受け付けを開始

三菱自動車工業（以下、三菱自動車）は2025年10月29日、オールラウンドミニバン「デリカ D:5」の大幅改良を実施して今冬発売を予定していると発表した。これに合わせて10月30日より全国の系列販売店にて予約注文の受け付けを開始した。価格は約450万〜約495万円を予定している。

【画像】力強いスタイリングと走破性を手に入れた新デリカD:5

改良版デリカD:5は、ジャパンモビリティショー2025（一般公開日：2025年10月31日〜11月9日）の三菱自動車ブースでプロトタイプを参考出品している。

今回の改良では、三菱自動車が唯一無二の特徴だとうたう力強いスタイリングと走りをさらに進化させている。

■力強さと高い走破性をイメージさせるエクステリア

おもな改良点として、エクステリアにおいては、フロントグリルとフロントバンパー、リヤバンパーをシンプルで立体感のある力強い意匠とした。また、リヤゲートに備わる「DELICA」ロゴをこれまでのボディ貼り付けタイプからガーニッシュ内に取り込んだデザインとすることで、よりシンプルでプレミアム感のあるものとしている。

また、ボディサイドにはワイドで安定感のある足まわりと高い走破性を想起させるホイールアーチモールを新採用。加えて、新デザインの18インチアルミホイールを採用することで力強さを強調しながらギア感を高めている。

ボディカラーには人気のソリッドな色調のグレーに、光の当り方によりブルーのハイライトが映る「ムーンストーングレーメタリック」と「ブラックマイカ」の2トーンカラーを新たに追加。これを含め2トーンは5色、モノトーン4色の全9色展開となった。

■インテリアは先進性とギア感、プレミアム感を高めた

インテリアは、メーターに8インチカラー液晶ディスプレイを採用し視認性を向上させた。また、インストルメントパネルには金属調アクセントをあしらうことで、先進性に加え、ギア感とプレミアム感を与えている。

センターパネルでは、傷付きに配慮したダークグレーとしたほか、シートに特別仕様車CHAMONIX（シャモニー）で好評のスウェード調素材（撥水機能付き）と合成皮革のコンビネーション生地を採用（最上級グレードに標準装備）するとともに、内装各部に施されるカーキ色のステッチをあしらうなどして、より機能的で統一感のあるインテリアに仕立てた。

このほか、センターコンソールとフロアコンソールの下部にUSB タイプＣをそれぞれ2ポート追加し、利便性も高めた。

■走行性能の進化が唯一無二の走りを支える

機能面では、走行性能を向上させている。具体的には、四輪を自在に制御することで車両運動性能を飛躍的に向上させる三菱自動車独自の車両運動統合制御システム「S-AWD」の搭載により、悪路走破性の向上や優れた直進安定性、意のままの操縦性を実現。

路面状況に合わせて選べる4つのドライブモード（ノーマル／エコ／グラベル／スノー）と、下り坂でも車速を一定に保つヒルディセントコントロールを採用した。

■安全性能や利便性能も向上

安全面では三菱 e-Assistを強化。「衝突被害軽減ブレーキシステム」では、従来の車両と人物の検知に加えて、新たに自転車の検知が可能となった。「誤発進抑制機能」では、後退時でもアクセルの踏み間違えに対応した。

また，前後バンパーに搭載したソナーにより、車両付近の障害物のおおよその位置をメーター表示と音で知らせる「パーキングセンサー」を追加した。

「マルチアラウンドモニター」では、従来からカメラ画質を約3倍高め、両サイドビュー＋フロントビュー画面や、バードアイビュー＋透過フロントサイドビュー画面を追加したことで視認性が大幅に向上した。

さらに、移動物検知機能の採用により、駐車場などで周囲の確認もしやすくなった。そのほか、前方車両の発進を知らせる「先行車発進通知」を追加するなど、より安全・安心・快適な運転をサポートする。

■予約注文すれば特典あり

今回の大幅改良モデルを発売日前日までに成約すると、7万円分のディーラーオプション購入費用がもらえる特典が付くキャンペーンも実施している。

実車を見たいという人は、ジャパンモビリティショー2025の三菱自動車ブース（東京ビッグサイト・西1ホール）に足を運んで見てはいかがか。

〈文＝ドライバーWeb編集部〉