柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督が、11月1日に控えるルヴァンカップ決勝への意気込みを語った。

国立競技場で行われるルヴァンカップ決勝。2013年以来の優勝を目指す柏の相手は、2022年以来3大会ぶりの優勝を目指すサンフレッチェ広島に決まった。

今シーズンから指揮官に就任したリカルド監督は、近年低迷が続いていた柏を復活させ、ルヴァンカップのタイトルが目前に迫っているだけでなく、明治安田J1リーグでも首位の鹿島アントラーズに勝ち点差1の2位につけている状況。タイトル獲得に大きな期待が寄せられている。

ここまでのチームの成長についてリカルド監督は「選手1人1人、チームとしても目覚ましい成長を遂げたシーズンだと思います」とコメント。「特にルヴァンカップにおいては、リーグ戦ではなかなか起用できない選手たち、特に若い選手たちにプレー機会を与え、彼らの成長とともに明日の決勝戦まで勝ち上がってきた。選手1人1人、チーム全体が素晴らしいシーズンを過ごすことができている。それ故に、残り1カ月ほどのシーズンだが、結果としてまずは明日1つ目のタイトルを獲れればと思う」と、まずはルヴァンカップのタイトルを獲得したいと意気込みを語った。

J1ではすでに2度対戦している広島だが、結果は1ー1、0ー0と2つの引き分けに。拮抗した試合で決着をつけられていない中、広島については「とても対戦するのが難しい相手であり、複数の大会を現在も戦い続けていることがその証。明日もリーグ戦での2試合のように拮抗した試合になることが予想される」と言及。「1試合で決まる、最後には勝者が決まるファイナルに関しては、細かい部分で試合が決定づけられると思う。両チームの差をつけられる選手のワンプレーが、試合を決める展開も十分に予想される」と、細部が勝敗を大きく分けると語った。

リーグ戦のように90分で決着がつかなければ延長戦、そしてPK戦へと入っていくが、「他の試合と同様にスタメンの選手だけでなく、交代選手も含めて前選手が重要だと考えている。特にこの決勝においては延長戦の可能性もある。より多くの選手が必要となる展開も予想されるため、スタメンの選手だけでなく、全選手が重要になる」と全ての選手が重要だとコメント。90分以降の戦いについても、「90分で試合を決める、優勝を決めたいという気持ちはあるが、延長戦やそれ以外の部分に関してもより良い準備をするために今日を迎えている」と、しっかりと想定して準備していきたいとした。