福岡ソフトバンクホークスは30日、阪神甲子園球場で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神タイガース戦に3-2で勝利し、5年ぶり12回目の日本一に輝いた。同試合に「1番・左翼」でスタメン出場した柳田悠岐が、値千金の一発を放った。



序盤から阪神先発・大竹耕太郎を打ち崩せず、終盤までソフトバンクが0-2でリードを許す展開が続いた。







そんな中で迎えた8回、1死一塁で打席には1番・柳田。マウンドには、今季50試合連続無失点を記録した石井大智が上がっていた。



難攻不落の石井が投じた初球を、柳田が逆方向へと弾き返した。大きな打球は左翼へ伸びていき、値千金の同点2点本塁打となった。



柳田は試合後、「（石井大智投手は）いい投手なので、連打は厳しいので長打を打てたらいいなと思って打席に入りました。上手くいきすぎました」と、本塁打を打った場面について語った。



チームはこの本塁打をきっかけに勢いづき、延長11回の末に3-2にで勝利。日本一奪還を果たした。



ソフトバンクの日本一は、2020年以来5年ぶり。柳田は「シーズン（個人成績）は良くなかったですけど、久々の日本一を取れましたし、その中でチームの力になれたので良かったです」と喜びを露わにした。



37歳で見る日本一に景色については、「それ以上に、小久保監督になって何も貢献できていなかったので、小久保さんを日本一にできて良かったです」と率直な思いを吐露し、「筑後の皆さんにも喜んでいただかないとダメという責任があったので、筑後のみんなも喜んでくれていると思います」と、帯同できなかった二軍（ファーム）選手たちにも思いを馳せた。

















【動画】とんでもない打球！柳田のホームランがこれだ！

ABEMAの公式Xより









[速報] 柳田悠岐 同点2ランホームラン!!



／

阪神 石井大智のストレートを

レフトスタンドへ叩き込む!!

起死回生の同点アーチ!!

＼



SMBC日本シリーズ2025 第5戦⚾️

阪神 × ソフトバンク

解説：糸井嘉男 & 西岡剛

アベマで無料生中継

— ABEMA(アベマ) (@ABEMA)【関連記事】【了】