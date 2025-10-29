神戸リゾートサービスが運営する「神戸布引ハーブ園/ロープウェイ」では11月8日〜12月25日、「神戸クリスマスマーケット2025」を開催する。

展望エリアでは、"ボタニカル"をテーマにした自然素材を使用したディスプレイ「ボタニカルクリスマス」が登場。

来客を出迎えるヒノキと赤いリボンの巨大リースや、高さ約7mにのぼるドイツトウヒや木の実、園内の剪定枝などを使ったオリジナルデザインのクリスマスタワー「自然の力」なども展開する。

ローズシンフォニーガーデンでは、思い出をつくる森をイメージした直径約2mの巨大リースによるフォトスポット「森に訪れるクリスマス」を設置。

また、「ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-」と題し、飲食はドイツのワイン醸造所による「特製グリューワイン」(900円)や「国産牛とキノコのビーフシチュー 赤ワイン風味」(1,650円)、「クリスマスチキンプレート」(2,500円)などを提供する。

神戸布引ハーブ園内ラベンダー園山側には、「森のクリスマスツリー」が登場。高さ25mのメタセコイアを約1,600球の電球でクリスマスツリーに仕立てたものとなっている。