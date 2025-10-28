Jリーグは28日、2026－27シーズンの明治安田Jリーグの開催期間およびJ1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の開催日が決定したことを発表した。

今回の発表によると、秋春制の初年度となる2026－27シーズンの第1節は、3カテゴリーともに、2026年8月8日（土）と9日（日）になるとのことだ。なお、7日（金）開催の可能性もあることを併せて伝えている。また、最終節は、J1リーグが2027年6月5日（土）・6日（日）で、J2リーグとJ3リーグは、2027年5月22日（土）・23日（日）に決定した。

さらに、昇格プレーオフならびにJ3・JFL入れ替え戦に関しても、日程が確定。J1昇格プレーオフは、準決勝が2027年5月29日（土）・30日（日）、決勝が6月5日（土）・6日（日）となる。

詳細は以下の通り。

■第1節

明治安田J1リーグ：2026年8月8日（土）・9日（日）

明治安田J2リーグ：2026年8月8日（土）・9日（日）

明治安田J3リーグ：2026年8月8日（土）・9日（日）

＊7日（金）の開催可能性あり

■最終節（第38節）

明治安田J1リーグ：2027年6月5日（土）・6日（日）

明治安田J2リーグ：2027年5月22日（土）・23日（日）

明治安田J3リーグ：2027年5月22日（土）・23日（日）

■昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦

J1昇格プレーオフ：

▼準決勝

2027年5月29日（土）・30日（日）

▼決勝

6月5日（土）・6日（日）

J2昇格プレーオフ：

▼準決勝

2027年5月29日（土）・30日（日）

▼決勝

6月5日（土）・6日（日）

J3・JFL入れ替え戦：

▼準決勝

2027年5月29日（土）・30日（日）

▼決勝

6月5日（土）・6日（日）

※日程の詳細は決定次第改めて発表

※上記日程は週末での開催を指しているものであり、土日の両日開催や土曜または日曜のみの開催を決定しているものではありません