大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルスドジャースは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。大谷は「1番・DH」で出場した。





大谷はこの日、9回までに2本塁打を含む4安打3打点と大暴れ。9回には第5打席が回ってきた







しかし、ここでブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は申告敬遠。2死走者なしの場面での決断だった。



さらに延長11回、2死走者なしの場面で大谷に第6打席が回ったが、ここでも申告敬遠を選択。球場からはブーイングが巻き起こった。



続く延長13回は2死三塁の場面で申告敬遠。延長15回も1死走者なしで申告敬遠と、衝撃の4打席連続敬遠に。この試合、全8打席で出塁となった。



1試合4敬遠と8出塁は、いずれもポストシーズン記録となった。



試合は延長戦に入り、5-5の同点となっている。











【動画】ブーイングが起こる...4打席連続敬遠シーンがこちら

MLBの公式Xより









Shohei Ohtani is intentionally walked for the 4th time tonight.



He has now reached base EIGHT TIMES!

