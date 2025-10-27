レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、21世紀に行われたエル・クラシコにおいて、両チームを通じて史上3人目となる4戦連発をやってのけた。

ラ・リーガ第10節が26日に行われ、チャンピオンズリーグ（CL）も含めた公式戦で5連勝中のレアル・マドリードが、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』に、公式戦2連勝中のバルセロナを迎えた。試合は序盤の12分、エンバペがペナルティエリア内から豪快なボレーシュートを突き刺し、レアル・マドリードが先手を取ったかと思われたが、ここはオフサイドの判定で得点は取り消しに。それでも22分、エンバペが今度は正真正銘の先制弾をゲット。ピッチ中央やや右寄りの位置でボールを受けたイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、巧みなターンからバルセロナの最終ラインを破るスルーパスを通すと、絶妙なタイミングで抜け出したエンバペがきっちりと仕留めた。

1点ビハインドとなったバルセロナも38分、敵陣高い位置でのボール奪取から、ボックス左へ侵入したイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードが中央へ折り返し、最後はスペイン代表MFフェルミン・ロペスが右足で同点ゴールをゲット。それでも43分、左サイドを縦に破ったブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールのクロスボールを、同代表DFエデル・ミリトンが頭で折り返し、最後はフリーになったベリンガムがダイレクトで流し込み、レアル・マドリードが勝ち越して前半を終えた。

後半に入ると52分、レアル・マドリードがPKのチャンスを獲得したものの、エンバペの放ったシュートは元ポーランド代表GKヴォイチェフ・シュチェスニーに阻まれ、得点とはならない。以降はバルセロナが攻撃に出る形を作ったが、レアル・マドリードも安定した守備で隙を見せず、2－1でタイムアップ。昨季、公式戦のエル・クラシコで4戦全敗と苦しめられた“宿敵”を、レアル・マドリードが撃破した。

昨年夏にパリ・サンジェルマン（PSG）からレアル・マドリードに加入したエンバペにとって、これが全公式戦を通して、エル・クラシコ5試合目の出場。エル・クラシコのデビュー戦となった昨季のラ・リーガ第11節、バルセロナに0－4で敗れたホームゲームでは、フル出場しながら沈黙したものの、以降に行われた昨季の3試合ではいずれもゴールを記録。特に、昨季のラ・リーガ第35節では、結果としては3－4で敗れたものの、エンバペ個人としてはハットトリックを記録するなど大暴れしていた。

今回、エンバペとしては、レアル・マドリード加入後のエル・クラシコ初勝利となった。個人成績としても、公式戦のエル・クラシコで4試合連続ゴールを記録したが、データサイト『Opta』によると、21世紀に行われたエル・クラシコで、4試合連続ゴールを記録したのは3人目の快挙だという。

1人目は、元ブラジル代表FWロナウジーニョ氏で、2004－05シーズンから翌シーズンにかけて行われたラ・リーガのエル・クラシコ全4試合でゴールを記録。特に、2得点を挙げた2005－06シーズンの第12節では、敵地『サンティアゴ・ベルナベウ』から拍手喝采が起こったことでも知られる。

もう1人は、レアル・マドリードの歴代最多得点記録を持つポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（現：アル・ナスル）。2011－12シーズンに行われたコパ・デル・レイ準々決勝の2試合と、同シーズンのラ・リーガ第35節、さらに翌2012－13シーズンはラ・リーガ開幕前に行われていたスーペルコパ・デ・エスパーニャの2試合、加えて開幕後のラ・リーガ第7節と、実に6試合連続ゴールを記録していた。

エンバペが記録した4試合連続ゴールは、ロナウジーニョ氏の記録に並ぶものであり、C・ロナウドの記録にも迫る勢いだ。

なお、21世紀の公式戦で、バルセロナ相手に最も得点を記録している選手もC・ロナウドだ。同選手はマンチェスター・ユナイテッドやユヴェントス在籍時のCLも含めて、34試合の出場で20ゴールをマーク。次いで2位が、元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（現：アル・イテハド）で、リヨン時代も含めると46試合のピッチに立ち、16ゴールを挙げている。

PSG時代にバルセロナ戦の4試合で6ゴールを叩き込んでいたエンバペは、レアル・マドリード加入後も5戦6発と好調。このペースで得点を積み重ねていけば、世界屈指の“バルセロナキラー”として大きな記録を残すかもしれない。

