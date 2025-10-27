WOWOWでは、『宇宙戦艦ヤマト』のTVシリーズ・劇場版・TVスペシャルを、12月に独占放送する。

「宇宙戦艦ヤマト 劇場版」(C)東北新社／著作総監修 西﨑彰司

『宇宙戦艦ヤマト』は、1974年～75年に放送されたテレビアニメをはじめとする架空の宇宙船「宇宙戦艦ヤマト」の乗員の活躍を描いた一連SF作品。日本アニメ界に大きな影響を与え、社怪異現象を巻き起こした作品で、今もなおリメイクシリーズが制作されている。

今回は、2024年10月にTVシリーズの放送から50周年を迎えた『宇宙戦艦ヤマト』を「TV放送50周年記念!『宇宙戦艦ヤマト』TVシリーズ＆劇場版一挙放送」と題し、WOWOWで独占放送する。

12月21日には、すべての始まりであるTVシリーズ第1作目『宇宙戦艦ヤマト』(全26話)を一挙放送。

同27日・28日には、TVシリーズ第1作目を再編集し、滅亡が迫る地球を救うため、はるかイスカンダル星に旅立った宇宙戦艦ヤマトの苦難を描く『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』、白色彗星帝国という新たな脅威にヤマトが再び発進する劇場版第2作『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』、かつての宿敵デスラー総統から通信によりイスカンダルの危機を知った宇宙戦艦ヤマトとその乗組員たちはイスカンダルへ救援に向かうテレビスペシャル『宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』、侵略者に占領された地球を解放すべく、最後の希望となったヤマトが旅立つ劇場版第3作『ヤマトよ永遠に』、母星を失い地球を狙うディンギル帝国とヤマトの面々の死闘が展開する劇場版第4作『宇宙戦艦ヤマト 完結編』、移動性ブラックホールが地球に接近し、復活したヤマトが最大の危機に立ち向かう劇場版第5作『宇宙戦艦ヤマト 復活篇』の6作品を2日間にわたって放送する。

このうち『宇宙戦艦ヤマト 劇場版』と『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』は、4Kリマスター版での放送(※放送は2K、他はHDリマスター版等)となる。