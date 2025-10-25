『死んだ木村を上演』(金子玲介/多鹿たまね)の連載配信が、コミックDAYSにて2025年10月25日よりスタートした。

啓栄大学演劇研究会の卒業生のもとに届いた脅迫状──『誰が木村を殺したのか、八年前の真実を知りたければ、2024年1月9日14時、雛月温泉の宿・極楽へ来い』。集められたのは、庭田・咲本・羽鳥・井波の4人。木村が死んだ夜、劇研4年だった4人には、それぞれ秘密にしていることがあった──。

第1話は常に無料公開。隔週土曜日正午に新たな無料話が更新される。