日本ハム本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO」(C)Kyodo News

　日本ハムは24日、エスコンフィールドHOKKAIDO（10月31日～11月9日）と沖縄県国頭村（10月29日～11月11日）で行う秋季キャンプに参加する選手を発表した。

▼ エスコンフィールド秋季キャンプ参加選手

【投手】

矢澤宏太、生田目翼、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山﨑福也、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、田中正義、河野竜生、堀瑞輝、古林睿煬、福谷浩司、畔柳亨丞、齋藤友貴哉、池田隆英、山本拓実、福島蓮

【捕手】

郡司裕也、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼

【内野手】

上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、水野達稀、奈良間大己

【外野手】

松本剛、淺間大基、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正

▼ 国頭秋季キャンプ参加選手 

【投手】

細野晴希、柴田獅子、藤田琉生、浅利太門、松浦慶斗、根本悠楓、清水大暉、山城航太郎、松岡洸希、柳川大晟、孫易磊、宮内春輝、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、川勝空人、澁谷純希、中山晶量、安西叶翔、北浦竜次

【捕手】

清水優心、梅林優貴

【内野手】

阪口樂、細川凌平、明瀬諒介、濵田泰希

【外野手】

宮崎一樹、星野ひので、藤田大清、山口アタル

※メンバーは変更の可能性あり