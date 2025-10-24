日本ハムは24日、エスコンフィールドHOKKAIDO（10月31日～11月9日）と沖縄県国頭村（10月29日～11月11日）で行う秋季キャンプに参加する選手を発表した。
▼ エスコンフィールド秋季キャンプ参加選手
【投手】
矢澤宏太、生田目翼、加藤貴之、北山亘基、達孝太、伊藤大海、山﨑福也、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、田中正義、河野竜生、堀瑞輝、古林睿煬、福谷浩司、畔柳亨丞、齋藤友貴哉、池田隆英、山本拓実、福島蓮
【捕手】
郡司裕也、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼
【内野手】
上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、石井一成、水野達稀、奈良間大己
【外野手】
松本剛、淺間大基、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正
▼ 国頭秋季キャンプ参加選手
【投手】
細野晴希、柴田獅子、藤田琉生、浅利太門、松浦慶斗、根本悠楓、清水大暉、山城航太郎、松岡洸希、柳川大晟、孫易磊、宮内春輝、加藤大和、松本遼大、清宮虎多朗、川勝空人、澁谷純希、中山晶量、安西叶翔、北浦竜次
【捕手】
清水優心、梅林優貴
【内野手】
阪口樂、細川凌平、明瀬諒介、濵田泰希
【外野手】
宮崎一樹、星野ひので、藤田大清、山口アタル
※メンバーは変更の可能性あり