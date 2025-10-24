「あっちのけんと」と「こっちのけんと」を分けた理由とは？ サラリーマン時代の“住み分け”を明かす

脳科学者の茂木健一郎がパーソナリティをつとめ、日本や世界を舞台に活躍しているゲストの“挑戦”に迫るTOKYO FMのラジオ番組「Dream HEART」（毎週土曜 22:00～22:30）。10月18日（土）、25日（土）の放送ゲストは、アーティストの「こっちのけんと」さんです。18日（土）の放送では、アーティスト名の由来などについて伺いました。1996年生まれ、大阪府出身のこっちのけんとさん。大学在学中に、アマチュアのアカペラ全国大会「A cappella Spirits」で2年連続優勝。口だけで曲を演奏する“1人アカペラシンガー”としてYouTubeで活躍。2022年8月には、初の配信シングル「Tiny」をリリースし、2024年5月に配信リリースした「はいよろこんで」は、各バイラルチャートを席巻する大ヒット曲を記録。同曲で、2024年の日本レコード大賞「最優秀新人賞」を受賞。 同年のNHK紅白歌合戦にも初出場しました。今年8月には最新曲「ごくろうさん」を配信リリースしました。茂木：こっちのけんとさんの最新デジタルシングルは「ごくろうさん」ですが、まずその前に大前提として。みなさんもご存じだとは思うのですが、そもそも何で「こっちのけんと」というお名前なのか、改めてお聞きしてよろしいですか？こっちのけんと：もちろんです。これは、表舞台に出て活動する前に、サラリーマンをしていた時期がありまして。そのときに「すごく背伸びをしている自分がいるな」と思っていたんです。スーツを着てネクタイを締めている自分は、素の自分ではないな、という感覚があったので、それを「あっちのけんと」にしました。家に帰ってから1人で晩ご飯を食べたり、歌を歌ったりしている自分を「こっちのけんと」として、自分のなかで“住み分け”をし始めたのがきっかけです。いざ、表で「歌手活動をするぞ！」となったときに、「こっちのけんと」……できるだけ“素の状態のけんと”として表に出たいなと思って、名乗るようになったのがきっかけです。茂木：すごく共感する人がいると思うんですよね。例えば、職場とか、いろいろなところでちょっと無理をしているというか、頑張っている自分と、素の自分。そこはすごく共感するのではないかなと思います。こっちのけんと：そうですよね。「どっちも自分ではあるけれども、自分じゃない」みたいな瞬間が、自分のなかで受け入れられなくて。そういうのもあって、「だったら自分のなかにもう1人を作ってわけてしまおう！」という発想でしたね。次回10月25日（土）の放送も引き続き、こっちのけんとさんをお迎えしてお届けします。＜番組概要＞番組名：Dream HEART放送エリア：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜22:00～22:30パーソナリティ：茂木健一郎番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/dreamheart/