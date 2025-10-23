日本野球機構（NPB）は23日、10月25日（土）から行われる「SMBC日本シリーズ2025」の出場資格者名簿を発表した。

日本シリーズ出場資格を有する選手は、8月31日現在その球団の支配下選手で、その後、引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち40名以内に限定される。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることが可能となる。

阪神の出場資格者は以下の通り。

◆ 投手

13 岩崎 優

14 岩貞 祐太

18 伊原 陵人

20 デュプランティエ

27 伊藤 将司

29 髙橋 遥人

31 早川 太貴

35 才木 浩人

36 畠 世周

37 及川 雅貴

41 村上 頌樹

42 ネルソン

46 島本 浩也

47 桐敷 拓馬

49 大竹 耕太郎

65 湯浅 京己

69 石井 大智

85 Ｒ．ドリス

______________________

◆ 捕手

2 梅野 隆太郎

12 坂本 誠志郎

57 長坂 拳弥

59 藤田 健斗

68 中川 勇斗

______________________

◆ 内野手

0 木浪 聖也

3 大山 悠輔

4 熊谷 敬宥

8 佐藤 輝明

33 糸原 健斗

38 小幡 竜平

51 中野 拓夢

62 植田 海

67 髙寺 望夢

94 原口 文仁

95 ヘルナンデス

______________________

◆ 外野手

1 森下 翔太

5 近本 光司

53 島田 海吏

58 前川 右京

60 小野寺 暖

61 豊田 寛