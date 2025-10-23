日本野球機構（NPB）は23日、10月25日（土）から行われる「SMBC日本シリーズ2025」の出場資格者名簿を発表した。
日本シリーズ出場資格を有する選手は、8月31日現在その球団の支配下選手で、その後、引き続きその球団の支配下選手として登録されている選手のうち40名以内に限定される。またシリーズの各試合では、この40名の中から26名の選手がベンチに入ることが可能となる。
阪神の出場資格者は以下の通り。
◆ 投手
13 岩崎 優
14 岩貞 祐太
18 伊原 陵人
20 デュプランティエ
27 伊藤 将司
29 髙橋 遥人
31 早川 太貴
35 才木 浩人
36 畠 世周
37 及川 雅貴
41 村上 頌樹
42 ネルソン
46 島本 浩也
47 桐敷 拓馬
49 大竹 耕太郎
65 湯浅 京己
69 石井 大智
85 Ｒ．ドリス
______________________
◆ 捕手
2 梅野 隆太郎
12 坂本 誠志郎
57 長坂 拳弥
59 藤田 健斗
68 中川 勇斗
______________________
◆ 内野手
0 木浪 聖也
3 大山 悠輔
4 熊谷 敬宥
8 佐藤 輝明
33 糸原 健斗
38 小幡 竜平
51 中野 拓夢
62 植田 海
67 髙寺 望夢
94 原口 文仁
95 ヘルナンデス
______________________
◆ 外野手
1 森下 翔太
5 近本 光司
53 島田 海吏
58 前川 右京
60 小野寺 暖
61 豊田 寛