2ゴールを挙げたスコット・マクトミネイ [写真]=Getty Images

　チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が21日に行われ、PSV（オランダ）とナポリ（イタリア）が対戦した。

　ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1勝1敗を記録し、勝ち点「3」を積み上げているナポリ。初戦でマンチェスター・シティに敗れた同クラブだったが、前節はスポルティングを2－1で下し、今大会初勝利を掴み取った。敵地に乗り込む今節は、好調を維持するラスムス・ホイルンドがメンバー外となったものの、ケヴィン・デ・ブライネやスコット・マクトミネイなどが先発起用された。

　試合は31分にナポリがスコアを動かす。敵陣でのフリーキックから短くリスタートし、アレッサンドロ・ボンジョルノが左サイドに展開。ボールを受けたレオナルド・スピナッツォーラが縦に仕掛けてクロスを送ると、ニアにポジションを取ったマクトミネイが頭で合わせる。シュートはGKの手を弾いてネットを揺らし、アウェイチームが先制した。

　対するPSVも、35分に左サイドでボールを持ったイヴァン・ペリシッチが右足でクロスを供給。ナポリのボンジョルノが体を投げ出してクリアを試みるが、ヘディングは後方に逸れてオウンゴールに。ホームチームがゲームを振り出しに戻した。さらに3分後、自陣でのボール奪取からPSVがカウンターに移行。裏に抜け出したイスマエル・サイバリがGKとの1対1を制し、貴重な逆転弾を挙げた。

　勢いに乗るPSVは、54分にデニス・マンが追加点をマーク。76分にはナポリのロレンツォ・ルッカが一発退場となり、PSVが数的優位となる。その後、80分に再びデニス・マンが得点を記録。意地を見せたいナポリも86分にマクトミネイが1点を返すが、87分と89分にPSVが連続でゴールを奪う。

　結局、そのまま試合は6－2で終了し、PSVが逆転で大勝を収めた。次節は来月4日に行われ、PSVはアウェイでオリンピアコス（ギリシャ）と対戦。ナポリはホームでフランクフルト（ドイツ）と対戦する。

【スコア】
PSV　6－2　ナポリ

【得点者】
0－1　31分　スコット・マクトミネイ（ナポリ）
1－1　35分　オウンゴール（PSV）
2－1　38分　イスマエル・サイバリ（PSV）
3－1　54分　デニス・マン（PSV）
4－1　80分　デニス・マン（PSV）
4－2　86分　スコット・マクトミネイ（ナポリ）
5－2　87分　リカルド・ペピ（PSV）
6－2　89分　クーハイブ・ドリウエック（PSV）