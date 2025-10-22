チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が21日に行われ、PSV（オランダ）とナポリ（イタリア）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1勝1敗を記録し、勝ち点「3」を積み上げているナポリ。初戦でマンチェスター・シティに敗れた同クラブだったが、前節はスポルティングを2－1で下し、今大会初勝利を掴み取った。敵地に乗り込む今節は、好調を維持するラスムス・ホイルンドがメンバー外となったものの、ケヴィン・デ・ブライネやスコット・マクトミネイなどが先発起用された。

試合は31分にナポリがスコアを動かす。敵陣でのフリーキックから短くリスタートし、アレッサンドロ・ボンジョルノが左サイドに展開。ボールを受けたレオナルド・スピナッツォーラが縦に仕掛けてクロスを送ると、ニアにポジションを取ったマクトミネイが頭で合わせる。シュートはGKの手を弾いてネットを揺らし、アウェイチームが先制した。

対するPSVも、35分に左サイドでボールを持ったイヴァン・ペリシッチが右足でクロスを供給。ナポリのボンジョルノが体を投げ出してクリアを試みるが、ヘディングは後方に逸れてオウンゴールに。ホームチームがゲームを振り出しに戻した。さらに3分後、自陣でのボール奪取からPSVがカウンターに移行。裏に抜け出したイスマエル・サイバリがGKとの1対1を制し、貴重な逆転弾を挙げた。

勢いに乗るPSVは、54分にデニス・マンが追加点をマーク。76分にはナポリのロレンツォ・ルッカが一発退場となり、PSVが数的優位となる。その後、80分に再びデニス・マンが得点を記録。意地を見せたいナポリも86分にマクトミネイが1点を返すが、87分と89分にPSVが連続でゴールを奪う。

結局、そのまま試合は6－2で終了し、PSVが逆転で大勝を収めた。次節は来月4日に行われ、PSVはアウェイでオリンピアコス（ギリシャ）と対戦。ナポリはホームでフランクフルト（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

PSV 6－2 ナポリ

【得点者】

0－1 31分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

1－1 35分 オウンゴール（PSV）

2－1 38分 イスマエル・サイバリ（PSV）

3－1 54分 デニス・マン（PSV）

4－1 80分 デニス・マン（PSV）

4－2 86分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

5－2 87分 リカルド・ペピ（PSV）

6－2 89分 クーハイブ・ドリウエック（PSV）