大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2年連続ワールドシリーズ（WS）制覇に王手をかけている。これ以前にも豊富な実績を残しているが、“王朝”と呼ぶにふさわしいチームになるにはもう一歩かもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

米スポーツ界では複数シーズンに渡って結果を残し続けたチームのことを王朝（dynasty）と称する風潮がある。MLBでは1998年～2000年にかけWS3連覇を果たしたニューヨーク・ヤンキースなどが該当するとされている。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督とフレディ・フリーマン内野手はMLB内でのドジャースの地位について、また彼らが王朝であると考えているかどうかについて語った」としつつ、「10年以内に2回の優勝は王朝だと思うが、3回ならそれは誰もが認める王朝だろう。私たちは誰もが認める王朝を目指している」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは過去10年間のMLBにおいて圧倒的に最強のチームだが、さらなる優勝タイトルが唯一欠けている。過去5年で2度リーグ最高の成績を収め、3度100勝を達成している。フリーマンは『5年で2回以上優勝しないと、王朝とは言えないと思うよ。どうなるか見てみよう。とにかく勝ち続けていこう。6年で3度優勝を果たせたなら、王朝と呼んでもいいだろう』と考えている」と記している。

