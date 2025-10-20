日本ハム・田中正義が魅せた“完璧ピッチング”！ソフトバンク打線を抑え3勝…

北海道日本ハムファイターズの田中正義投手は19日、敵地・みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に5番手として登板。対戦成績を3勝3敗に戻す見事な投球を披露し、チームの勝利に貢献した。







9回、6点リードの場面でマウンドに上がった田中投手は、先頭の4番打者・柳田悠岐選手にいきなり左前打を許した。しかし、ここから田中投手が本領を発揮する。



5番打者の正木智也選手を左飛に打ち取り、6番打者の栗原陵矢選手と7番打者の山川穂高選手は空振り三振に仕留め、見事に9回を締めくくった。



打線は4回と5回にそれぞれ3点ずつを加え、6回にも1点を追加。計7点をソフトバンク投手陣から奪い、試合を優位に進めた。



これで対戦成績は3勝3敗のタイとなり、20日に行われる第6戦で勝利したチームが日本シリーズ進出を決める。













【動画】これぞ田中正義の真骨頂！圧巻ピッチングがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











土俵際から3連勝



最後は田中正義が締める

ファイターズが勝敗を五分に戻す

ファイナルの決着は第6戦へ



⚾CSファイナルステージ第5戦 (2025/10/19)

🆚ソフトバンク×日本ハム

DAZNで全試合配信！

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】