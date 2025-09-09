ヤマハ発動機販売は9月5日より、スポーツスクーター「XMAX」の新車購入者および登録者全員に、「XMAX」と快適なツーリングライフを楽しむためのアイテムをプレゼントする「XMAXツーリングサポートキャンペーン」を期間限定で開催している。

「XMAX」は、2眼ヘッドランプや骨格をモチーフとしたサイドカバーなど、スポーツコミューター"MAXシリーズ"のイメージを受け継ぐ上質なスタイリングに、機敏で軽快な走行性能や快適性・実用機能をバランスさせた軽二輪モデル。この春には、TFTとLCDのパネルが並んで見やすい「オールインワン型ディスプレイ」や「電動スクリーン」を搭載するなど、より便利な機能が充実したモデルがラインアップされている。

今回は、秋のツーリングシーズンにあわせて、「XMAX」ライフを始める後押しをするべく「XMAXツーリングサポートキャンペーン」を企画。

9月5日～11月30日の期間中に、ヤマハスポーツバイク正規取扱店にて「XMAX」(2025年モデル 8BK-SGA8J、2021年~24年モデル 8BK-SG70J)の新車を購入・登録すると、もれなく、「XMAX」と快適なツーリングライフを楽しむための最適アイテム1点がプレゼントされる。

プレゼントの内容は、「ETCコース:JRM-21 ※セットアップや取り付け費用はお客さま負担」「ヘルメットコース:YJ-21 ZENITH」「ジャケットコース:RY1001 2Wayジャケット」の3コースから選ぶことができる。