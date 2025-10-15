「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ」第1戦（4戦先勝）、福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合が15日、ソフトバンク本拠地のみずほPayPayドームで開催される。試合開始に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。

ソフトバンクの先発はリバン・モイネロ。今季は24試合の登板で12勝3敗、防御率1.46をマークし2年連続の最優秀防御率に輝いた。シーズンでは8度先発し4勝1敗と好相性の日本ハムを相手に、大事な初戦を勝ち取りたい。

対する日本ハムは、プロ4年目の達孝太が先発。今季は16試合に登板し8勝2敗、防御率2.09と飛躍と遂げた右腕の活躍で勝利を挙げ、シリーズを1勝1敗のタイに持ち込みたい。

試合は、18時00分プレイボール予定となっている。

先攻：北海道日本ハムファイターズ

1番(中)万波中正

2番(遊)山縣秀

3番(指)フランミル・レイエス

4番(三)郡司裕也

5番(左)今川優馬

6番(一)清宮幸太郎

7番(右)水谷瞬

8番(捕)進藤勇也

9番(二)石井一成

投 達孝太

後攻：福岡ソフトバンクホークス

1番(左)柳田悠岐

2番(右)柳町達

3番(三)栗原陵矢

4番(一)中村晃

5番(中)牧原大成

6番(遊)今宮健太

7番(指)山川穂高

8番(捕)海野隆司

9番(二)野村勇

投 Ｌ．モイネロ

