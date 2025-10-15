日本におけるミシュランキーホテルセレクション2025が発表！ルレ・エ・シャトーからも選出

ミシュランガイドは、日本国内の優れたホテルを対象に、1ミシュランキーから3ミシュランキーまでの評価を「ミシュランキーホテルセレクション2025」を通して発表した。本年は、3ミシュランキー7軒、2ミシュランキー20軒、1ミシュランキー101軒が選出され、そのうちルレ・エ・シャトー加盟施設からは計7施設が選出された。

「ミシュランキー」とは、レストランにおける星と同じように、特に優れた滞在体験を提供する施設に授与される評価のこと。厳しい審査の末に選ばれたホテルは、ホテルセレクション全体の中でも際立った存在となるのである。

その中でも注目したいのが、昨年の2キーから評価を上げ、3ミシュランキーとして発表された「あさば」（静岡県伊豆市）である。静寂な雰囲気と素晴らしい自然環境を備えた本旅館は、守り抜いてきた530年もの歴史を誇り、日本の伝統と洗練が融合した特別な滞在体験をすることができる。

この他にも、ルレ・エ・シャトー加盟施設より3ミシュランキーに「強羅花壇」（神奈川県・箱根町）がノミネートしているほか、 2ミシュランキーには「ENOWA YUFUIN」（大分県・由布市）と「 西村屋本館」（兵庫県・豊岡市）、そして1ミシュランキーには「べにや無何有」（石川県・加賀市）、「要庵西富家（京都府・京都市）、「別邸 仙寿庵」（群馬県・みなかみ町）がノミネートされている。

次回の旅を計画する際には、参考にしてみてはいかがだろうか。

ミシュランガイド

https://guide.michelin.com/jp/ja ルレ・エ・シャトー

www.relaischateaux.com