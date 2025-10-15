マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月29日～10月12日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|ぐらんぶる
|井上堅二 , 吉岡公威
|講談社
|スポーツ
|2
|チェンソーマン
|藤本タツキ
|集英社
|バトル・アクション
|3
|やり直し天魔は静かに暮らしたい
|kijema(脚色)・seul woo(作画)・KH(原作)
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|4
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|5
|信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！
|大前貴史 , 明鏡シスイ , tef
|講談社
|ファンタジー・SF
|6
|転生したらスライムだった件
|川上泰樹 , 伏瀬 , みっつばー
|講談社
|ファンタジー・SF
|7
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|8
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|回帰した暗黒剣士、アカデミーで無双する
|進行諸島 , SYNAPSE HEART
|HykeComic
|ファンタジー・SF
|10
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
1位は『ぐらんぶる』、第2位は『チェンソーマン』、第3位は『やり直し天魔は静かに暮らしたい』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|上流社会
|RIDI(漫画)・Gyeonu(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|3
|チェンソーマン
|藤本タツキ
|集英社
|バトル・アクション
|4
|ある日、お姫様になってしまった件について
|Spoon、Plutus
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|5
|不可抗力のI LOVE YOU
|ほしの瑞希
|集英社
|恋愛
|6
|薫る花は凛と咲く
|三香見サカ
|講談社
|恋愛
|7
|よくある令嬢転生だと思ったのに
|lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|8
|断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す
|北国良人 , 楢山幕府 , えびすし
|TOブックス
|ファンタジー・SF
|9
|3月のライオン
|羽海野チカ
|白泉社
|ヒューマンドラマ
|10
|自転車屋さんの高橋くん
|松虫あられ
|リイド社
|ヒューマンドラマ
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『上流社会』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。現在公開中の映画、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』原作漫画『チェンソーマン』は、男女ともにベスト3にランクインしました。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編第2位の『上流社会』(RIDI(漫画)・Gyeonu(原作)、LINEマンガ)。9月26日より連載をスタートし、早くも上位にランクインしています。
天涯孤独で貧民街出身、靴磨きとして暮らすアデル・ビビは、 ある日偶然出会った大貴族 チェーザレ・ブオナパルテと意気投合。チェーザレは、デラ・ヴァレ家の末娘・ルクレチアとの政略結婚を回避するため、アデルと結託、妹”アデライデ"として偽装させたアデルとデラ・ヴァレ家の次男・エズラの結婚を計画する。
期間は、3ヶ月後のチェーザレの誕生日まで。 ただし、完璧な「レディ」にならなければ、消されてしまう……。 貧困から抜け出したいアデルと政略結婚を回避したいチェーザレ、望まない結婚から逃れるための身代わりだったはずなのに、チェーザレは徐々にアデルに惹かれていき……?
「絵が綺麗～！初見ですが楽しみに読み進めます！」「絵が綺麗で主人公はかっこよくて、めっちゃ面白いからおすすめ。」と称賛の声も多数。壮大なストーリーですが、登場人物や世界観を解説した「作品紹介」もあるので、まずはこちらを見てから読み始めるのもオススメです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。