マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月29日～10月12日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 ぐらんぶる 井上堅二 , 吉岡公威 講談社 スポーツ 2 チェンソーマン 藤本タツキ 集英社 バトル・アクション 3 やり直し天魔は静かに暮らしたい kijema(脚色)・seul woo(作画)・KH(原作) LINEマンガ バトル・アクション 4 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 5 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！ 大前貴史 , 明鏡シスイ , tef 講談社 ファンタジー・SF 6 転生したらスライムだった件 川上泰樹 , 伏瀬 , みっつばー 講談社 ファンタジー・SF 7 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 8 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 9 回帰した暗黒剣士、アカデミーで無双する 進行諸島 , SYNAPSE HEART HykeComic ファンタジー・SF 10 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF

1位は『ぐらんぶる』、第2位は『チェンソーマン』、第3位は『やり直し天魔は静かに暮らしたい』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 上流社会 RIDI(漫画)・Gyeonu(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 チェンソーマン 藤本タツキ 集英社 バトル・アクション 4 ある日、お姫様になってしまった件について Spoon、Plutus LINEマンガ ファンタジー・SF 5 不可抗力のI LOVE YOU ほしの瑞希 集英社 恋愛 6 薫る花は凛と咲く 三香見サカ 講談社 恋愛 7 よくある令嬢転生だと思ったのに lemonfrog(原作)・DOYOSAY(脚色)・A-Jin(絵) LINEマンガ ファンタジー・SF 8 断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す 北国良人 , 楢山幕府 , えびすし TOブックス ファンタジー・SF 9 3月のライオン 羽海野チカ 白泉社 ヒューマンドラマ 10 自転車屋さんの高橋くん 松虫あられ リイド社 ヒューマンドラマ

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『上流社会』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。現在公開中の映画、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』原作漫画『チェンソーマン』は、男女ともにベスト3にランクインしました。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代女性編第2位の『上流社会』(RIDI(漫画)・Gyeonu(原作)、LINEマンガ)。9月26日より連載をスタートし、早くも上位にランクインしています。

天涯孤独で貧民街出身、靴磨きとして暮らすアデル・ビビは、 ある日偶然出会った大貴族 チェーザレ・ブオナパルテと意気投合。チェーザレは、デラ・ヴァレ家の末娘・ルクレチアとの政略結婚を回避するため、アデルと結託、妹”アデライデ"として偽装させたアデルとデラ・ヴァレ家の次男・エズラの結婚を計画する。

期間は、3ヶ月後のチェーザレの誕生日まで。 ただし、完璧な「レディ」にならなければ、消されてしまう……。 貧困から抜け出したいアデルと政略結婚を回避したいチェーザレ、望まない結婚から逃れるための身代わりだったはずなのに、チェーザレは徐々にアデルに惹かれていき……?

「絵が綺麗～！初見ですが楽しみに読み進めます！」「絵が綺麗で主人公はかっこよくて、めっちゃ面白いからおすすめ。」と称賛の声も多数。壮大なストーリーですが、登場人物や世界観を解説した「作品紹介」もあるので、まずはこちらを見てから読み始めるのもオススメです。

