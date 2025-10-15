ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）が、ワールドカップ予選史上最多得点記録を更新した。

C・ロナウドは14日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループFの第4節のハンガリー代表戦に先発出場すると、0－1で迎えた22分にネルソン・セメドのクロスに左足で合わせて同点弾を決めたほか、45＋3分にはヌーノ・メンデスのアーリークロスに右足ダイレクトで合わせて勝ち越しゴールを挙げた。なお、試合は90＋1分に失点して、2－2のドローに終わっている。

すでに先月9日に行われたハンガリー代表戦でW杯予選における通算得点を「39」とし、最多得点記録保持者である元グアテマラ代表FWカルロス・ルイス氏に並んでいたC・ロナウドは、通算50試合目の出場となったこの試合の得点で通算「41」となり、W予選史上最多得点記録を更新した。

また、この試合がポルトガル代表で225試合目の出場となったC・ロナウドは、自身の持つ代表での通算最多得点記録を「143」に更新。今月11日に行われたアイルランド代表戦は無得点に終わったため、同代表での連続ゴールは5試合でストップしていたが、2試合ぶりの得点でキャリア通算得点数は「948」となっている。

【動画】C・ロナウドがハンガリー代表戦で2ゴールを記録！