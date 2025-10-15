10月といえば、街を彩るハロウィンイベント。仮装やパーティー、テーマパークでの特別イベントなどで、20〜30代を中心に支出が一気に増える季節です。衣装代、友人との飲み会、イベント参加費を合わせると、平均で1〜2万円程度かかるとされ、場合によっては月の可処分所得の1割を超えることもあります。「楽しさはあるけど、財布は寂しい…」という経験をした人も多いはず。しかし、こうしたイベント消費は単なる浪費ではなく、心理的な満足や社会的なつながりを得る「ご褒美支出」でもあります。今回のコラムでは、ハロウィンを例にイベント支出の意味と、その上手な付き合い方を考えてみましょう。

ハロウィン支出の内訳と特徴

ハロウィンにかかる費用は意外と多岐にわたります。衣装・小物代：数千円〜数万円。SNS映えや「一度きり」の体験のため、つい高額になりやすいです。

飲食代：居酒屋・バー・テーマパークなどでの飲食。通常より単価が高めになる傾向

イベント参加費：クラブイベントや特設会場、テーマパークなど。数千円〜1万円程度



これらが重なると、1〜2万円はあっという間です。年間で複数のイベントに参加する人は、合計で10万円近い支出になることもあります。

ご褒美支出がもたらす効果

「使ってしまった」と後悔する声がある一方で、ご褒美支出には大きな心理的効果があります。自己表現の場を得ることで自己肯定感が高まり、友人とのつながりが強化される。非日常の体験は、日々の仕事や勉強のモチベーションを高める役割を果たします。つまり、金銭的リターンはなくても「人生の質を高める投資」としての意味を持っているのです。

バランスを取るための実践法

ご褒美支出を楽しみながら家計を守るには、まず年間でイベントに使う金額の上限を決めておくことが大切です。その上で、衣装や物品にお金をかけすぎず、思い出や人との交流といった体験に重点を置くと満足度が高まります。また、支払い方法にも注意が必要です。

特にクレジットカードの分割払いやリボ払いは避け、翌月に一括で支払える範囲にとどめることで、家計を健全に保ちながらイベントを楽しめます。

ハロウィン以外のイベント経済にも共通する視点

実はこの考え方は、ハロウィンに限らず誕生日やクリスマス、GW旅行などの「イベント経済」全般に応用できます。イベントに全力投資する時期と、節約する時期のメリハリをつけることが、長期的な家計管理のカギとなります。

まとめ

ハロウィンは財布のひもが緩みやすい季節イベントですが、ご褒美支出は人生の豊かさに直結する投資ともいえます。大切なのは、無計画に使うのではなく「年間予算を決める」「体験を重視する」「支払いは翌月まで」といったルールを守ること。20〜30代のうちにこうしたお金の使い方を身につければ、イベントを楽しみながら家計も守れる“賢い大人”になれるはずです。今年のハロウィンは、楽しみと計画性のバランスを意識して過ごしてみてください。

