大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ミルウォーキー・ブルワーズに2-1で勝利した。この試合でセーブを記録したブレイク・トライネン投手は、デーブ・ロバーツ監督ら首脳陣からの信頼度がアップしたかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

同戦のドジャースは2-0と2点リードで迎えた9回、佐々木朗希投手が1点を失いなおも2死一、三塁のピンチを招いたところでトライネンが登板。最初の打者に四球を与え2死満塁とするも、続く打者を空振り三振に打ち取り火消しに成功した。

同メディアは「トライネンはレギュラーシーズン終盤からポストシーズンにかけて苦戦している。フィラデルフィア・フィリーズとのナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）第3戦では3安打2失点と崩れ、打者を1人も打ち取れなかった。しかし、佐々木の自信が揺らいだ今、彼は頼もしい一面を見せている。今後のナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）ではセーブ機会で起用される可能性がある」と記している。

トライネンがこのまま復調できれば、チームはトライネンと佐々木を柔軟に使い分けることが可能になるが、次戦以降の内容も注目だ。

