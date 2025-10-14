JFA（日本サッカー協会）は14日、11月14日に行われるキリンチャレンジカップ2025について、TBS系列による全国生中継が決定したことを発表した。

日本代表は今回の10月シリーズで、パラグアイ代表、ブラジル代表と“南米勢”との2連戦を戦っている。来月に控えた2025年最後のインターナショナルマッチウィークでは、18日に『国立競技場』でボリビア代表と対戦することが決まっている。ボリビア代表は、FIFAワールドカップ26南米予選を7位で終え、来年3月に控えた大陸間プレーオフに進むことが決まっている。そんなボリビア代表との試合は、日本代表にとって2025年最後の国際Aマッチだ。

同様に、14日にも『豊田スタジアム』でキリンチャレンジカップ2025の試合が開催されることが決まっているが、こちらの対戦相手は現時点で決まっていない。

今回、ボリビア代表戦に続き、11月シリーズの1試合目もTBS系列で生中継されることが明かされた。双方の試合の詳細は下記の通り。

◆【キリンチャレンジカップ2025】

◼︎1試合目詳細

試合日時：2025年11月14日（金）19:20キックオフ（予定）

対戦カード：日本代表vs対戦国未定

スタジアム：豊田スタジアム（愛知県）

テレビ放送：TBS系列にて全国生中継

◼︎2試合目詳細

試合日時：2025年11月18日（火） 19:15キックオフ（予定）

対戦カード：日本代表vsボリビア代表

スタジアム：国立競技場（東京都）

テレビ放送：TBS系列にて全国生中継

