FIFAワールドカップ26欧州予選のグループB第3節が10日に行われ、スウェーデン代表とスイス代表が対戦した。

ビッグクラブで活躍する選手が増えて2大会ぶりのW杯出場への期待が高まるスウェーデンだが、初戦はスロベニア代表と引き分け、2戦目はコソボ代表に敗戦。一方、6大会連続の本大会出場を目指すスイスは、連勝で敵地『フレンズ・アレナ』に乗り込んだ。

試合は序盤からスイスがボールを握って押し込む時間が続く。対するスウェーデンはルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー）が攻撃を司り、若き7番のチャンスメイクからヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）とアレクサンデル・イサク（リヴァプール）がゴールに近づく場面も。しかし、イサクのシュートがポストに嫌われるなど、強力な2トップはチャンスを生かせず、試合はスコアレスで折り返す。

後半もスイスのペースで試合が進むと、62分にジブリル・ソウ（セビージャ）がアレクサンデル・ベルンハルトソン（ホルシュタイン・キール）に倒されてPKを獲得する。主将グラニト・ジャカ（サンダーランド）がこれを決めて、スイスが待望の先制点を獲得する。

追いかける展開となったスウェーデンは後半にもベリヴァルにビッグチャンスが訪れたが、ボックス中央から放たれたシュートは力みすぎて枠外へ。負傷離脱中のデヤン・クルゼフスキ（トッテナム・ホットスパー）が苦虫を噛み潰したような表情でスタンドから試合を見つめるなか、試合終了間際にヨハン・マンザンビ（フライブルク）のダメ押しとなる追加点が生まれ、試合はスイスの2－0完勝に終わった。

スイスは無傷の3連勝で首位を独走。敗れたスウェーデンは試合を通じてシュート7本、うち枠内0本とホームで不甲斐ない数字に終わり、1分2敗の予選最下位に沈んでいる。なお、裏で行われたコソボvsスロベニアはスコアレスドローに終わった。

次節は13日に行われ、スウェーデンはホームでコソボと、スイスは敵地でスロベニアと対戦する。

【スコア】

スウェーデン代表 0－2 スイス代表

【得点者】

0－1 65分 グラニト・ジャカ（スイス）

0－2 90＋4分 ヨハン・マンザンビ（スイス）

■予選グループB順位表

1位 スイス（勝ち点9）

2位 コソボ（勝ち点4）

3位 スロベニア（勝ち点2）

4位 スウェーデン（勝ち点1）