FIFAワールドカップ26欧州予選・グループDの第3節が10日に行われ、フランス代表とアゼルバイジャン代表が対戦した。

ここまで2試合を消化した欧州予選で連勝を飾り、グループDの首位を走るフランス代表。8大会連続のワールドカップ出場を目指す“レ・ブルー”が、ホームでアゼルバイジャン代表を迎え撃つ第3節へと臨む。指揮官を務めるディディエ・デシャン監督は、キリアン・エンバペやウィリアン・サリバなどを先発に起用。初招集となったジャン・フィリップ・マテタらがサブから出番をうかがう。

試合は序盤からフランス代表が主導権を握ったものの、得点に至らないまま時間が経過。そんななか、前半アディショナルタイムにエースが均衡を破る。アゼルバイジャン代表を相手陣内に押し込みつつ、エンバペが低い位置まで降りながらポゼッションに参加。ピッチ中央でのドリブルで次々とディフェンスを突破し、ウーゴ・エキティケとのワンツーでボックス内に侵入する。最後は巧みにマーカーのタイミングを外してゴールに流し込み、フランス代表が先制に成功した。

さらに69分、フランス代表が右サイドでコーナーキックを獲得。キッカーのミカエル・オリーズが入れたクロスは相手にクリアされたものの、大外に流れたセカンドボールをエンバペが回収する。右足でゴール前に柔らかい折り返しを入れると、ファーにポジションを取ったアドリアン・ラビオが頭で反応。バウンドしたヘディングシュートがネットに吸い込まれ、貴重な追加点をマークした。

しかし、81分に思わぬアクシデントが発生。圧巻のパフォーマンスを見せていたエンバペが自らベンチに交代を要求し、ピッチへと座り込んでしまう。今回の代表戦前に足首を負傷していたエンバペだったが、不安が残る形で交代を余儀なくされた。すると、同選手に代わって投入されたフロリアン・トヴァンが、直後の84分に大きな3点目を奪う。

結局、そのまま試合は3－0で終了。快勝を収めたフランス代表が3連勝を飾った。次節は13日に行われ、フランス代表はアウェイでアイスランド代表と対戦。アゼルバイジャン代表はアウェイでウクライナ代表と対戦する。

【スコア】

フランス代表 3－0 アゼルバイジャン代表

【得点者】

1－0 45＋2分 キリアン・エンバペ（フランス代表）

2－0 69分 アドリアン・ラビオ（フランス代表）

3－0 84分 フロリアン・トヴァン（フランス代表）

【ハイライト】フランスvsアゼルバイジャン