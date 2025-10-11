「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

2025.10.11 14:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 0 0 0 0 0 0
ＤｅＮＡ 0 1 1 2 3 0

  • OUT

    巨0-2Ｄ

    1番 蝦名 達夫 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-2 Ｄ ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ａ・ケイ キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 丸 佳浩 ファーストライナー 1アウト

  • OUT

    7番 石上 泰輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 山本 祐大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 牧 秀悟 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    巨0-1Ｄ

    4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-1 Ｄ

  • OUT

    9番 山﨑 伊織 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 吉川 尚輝 敬遠 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 リチャード セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    6番 若林 楽人 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 岸田 行倫 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 岡本 和真 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 桑原 将志 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 丸 佳浩 ショートゴロ 1アウト