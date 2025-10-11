「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
-
OUT
巨0-2Ｄ
1番 蝦名 達夫 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-2 Ｄ ランナー：1塁
-
OUT
9番 Ａ・ケイ キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
-
OUT
8番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
3番 泉口 友汰 見逃し三振 3アウト
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 丸 佳浩 ファーストライナー 1アウト
-
OUT
7番 石上 泰輝 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 山本 祐大 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 牧 秀悟 ショートフライ 1アウト
-
OUT
巨0-1Ｄ
4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ 巨 0-1 Ｄ
-
OUT
9番 山﨑 伊織 空振り三振 3アウト
-
OUT
8番 吉川 尚輝 敬遠 ランナー：1、2、3塁
-
OUT
7番 リチャード セカンドフライ 2アウト
-
OUT
6番 若林 楽人 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
5番 岸田 行倫 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
4番 岡本 和真 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
3番 佐野 恵太 ピッチャーゴロ 3アウト
-
OUT
2番 桑原 将志 ライトフライ 2アウト
-
OUT
1番 蝦名 達夫 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
2番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 丸 佳浩 ショートゴロ 1アウト