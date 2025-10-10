ラッパーMIKADO、初ワンマンライブ「HELLO GUNSO」開催決定

和歌山県和歌山市築港出身のラッパー・MIKADOが、初のワンマンライブ「HELLO GUNSO」を11月25日（火）に渋谷WWW Xにて開催することを発表した。

今年6月に全21曲収録のアルバム『HOMUNCULUS』リリース、「MIKADO HOMUNCULUS CLUB TOUR 2025」を全国23カ所にて敢行したMIKADO。本公演「HELLO GUNSO」はMIKADOによる独演会に近い形でのステージングを予定しており、和歌山から東京、全国各地へと名を轟かせていった彼の足跡を辿るかのように、過去・現在・未来を集約した表現になりそうとのこと。

＜ライブ情報＞

WWW presents MIKADO ONE MAN LIVE『HELLO GUNSO』

2025年11月25日（火）WWW X

時間：OPEN 19:00｜START 20:00

出演：MIKADO

チケット：¥3800（税込｜オールスタンディング｜ドリンク代別）

e+ https://eplus.jp/mikado1125/

ローチケ【Lコード：75651】https://l-tike.com/mikado1125/

先行抽選：10月10日（金）19:00～10月14日（火）23:59まで

入金期間：10月16日（木）15:00～10月20日（月）21:00まで

問合：WWW X 03-5458-7688

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019257.php

※未成年入場OK