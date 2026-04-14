XG、日本ツアー16公演を完走　“CORE”が示す次章とグローバルへの拡張

7人組アーティスト、XGがワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の東京公演を4月10日・11日・12日の3日間、国立代々木競技場 第一体育館で開催。2月6日からスタートした日本ツアー（全8都市16公演）を完遂した。

【ライブ写真ギャラリー】「XG WORLD TOUR: THE CORE」東京公演

横浜・Kアリーナで幕を開けた本ツアーは、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡を巡り、各地でファン＝ALPHAZを動員。全国規模での展開を通じて、グループの現在地とスケール感を改めて示すものとなった。

東京公演では、今年1月にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE -核-』の収録曲を軸に、これまでの代表曲を織り交ぜた全23曲を披露。パフォーマンスの精度と統一された世界観が際立ち、XGが提示する”CORE”というコンセプトを立体的に体現した。最終日となる12日の公演はAmazon Prime Videoで日本国内向けに独占配信され、会場外にもその熱量が拡張された。

今後、ツアーはアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米へと展開予定。日本での成功を足がかりに、XGの提示する”X-POP”の輪郭はさらにグローバルに広がっていくことになる。

XG WORLD TOUR: THE CORE

日本公演

2026年2月6日〜4月12日横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京（全16公演）

ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more

XG WORLD TOUR: THE CORE Special Website

https://xgalx.com/xg/tour/thecore/

XG 1st Full Album『THE CORE -核-』

Tracklist:

01. XIGNAL (The Intro)

02. GALA

03. ROCK THE BOAT

04. TAKE MY BREATH

05. NO GOOD

06. HYPNOTIZE

07. UP NOW

08. O.R.B (Obviously Reads Bro)

09. 4 SEASONS

10. PS118

XG 1st Full Album Special Website

https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/

Streaming & Download

https://xg.lnk.to/THECORE_DIGITAL

『THE CORE -核-』は、XGの創造性とアイデンティティを提示するステートメント的作品だ。ジャンルを横断しながらも、その中心には一貫したエネルギーが据えられている。トレンドに依存しない姿勢と、「音楽そのものの価値」を問う意識が、XG独自の”X-POP”という概念として結実している。この作品は、現在のXGをもっとも率直に映し出すと同時に、今後の拡張を予感させる出発点でもある。