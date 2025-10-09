プロ野球最新情報
2025年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月11日（土）から、ファイナルステージが15日（水）から始まる。ここでは、試合中継の放送予定（テレビ、BS・CS、インターネット配信）をまとめている。
ファーストステージ
10/11（土）ファーストステージ 第1戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
地上波：テレビ神奈川
BS・CS：TBSチャンネル2、BS TBS
インターネット配信：DAZN、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、FOD、ニコニコプロ野球チャンネル
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
地上波：札幌テレビ放送 (STV)
BS・CS：NHKBS1、GAORA SPORTS
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE
10/12（日）ファーストステージ 第2戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
地上波：NHK総合
BS・CS：TBSチャンネル2
インターネット配信：DAZN、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、FOD、ニコニコプロ野球チャンネル
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
地上波：HBC北海道放送
BS・CS：GAORA SPORTS
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE
10/13（月）ファーストステージ 第3戦
DeNA ー 巨人（横浜） 14:00
地上波：テレビ神奈川
BS・CS：TBSチャンネル2、BS TBS
インターネット配信：DAZN、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、FOD、ニコニコプロ野球チャンネル
日本ハム ー オリックス（エスコンＦ） 14:00
地上波：HBC北海道放送
BS・CS：BS朝日
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE
ファイナルステージ
10/15（水）ファイナルステージ 第1戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
地上波：FBS福岡放送、TOKYO MX
BS・CS：BSテレ東、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/16（木）ファイナルステージ 第2戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
地上波：KBC九州朝日放送、TOKYO MX
BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/17（金）ファイナルステージ 第3戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
地上波：TNCテレビ西日本、TOKYO MX
BS・CS：BS朝日、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/18（土）ファイナルステージ 第4戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）14:00
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 14:00
地上波：RKB毎日放送、TOKYO MX
BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/19（日）ファイナルステージ 第5戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）14:00
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 13:00
地上波：TVQ九州放送、TOKYO MX
BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/20（月）ファイナルステージ 第6戦
阪神 ー ファーストS勝者 （甲子園）18:00
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
ソフトバンク ー ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00
地上波：FBS福岡放送、TOKYO MX
BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3
インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE
10/21（火）予備日
（甲子園） 18:00
（みずほPayPay）18:00
10/22（水）予備日
（甲子園） 18:00
（みずほPayPay）18:00
日本シリーズ
10/25（土）日本シリーズ 第1戦
－ （パ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/26（日）日本シリーズ 第2戦
－ （パ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/27（月）移動日
10/28（火）日本シリーズ 第3戦
－ （セ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/29（水）日本シリーズ 第4戦
－ （セ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/30（木）日本シリーズ 第5戦
－ （セ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
10/31（金）移動日
11/1（土）日本シリーズ 第6戦
－ （パ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
11/2（日）日本シリーズ 第7戦
－ （パ本拠地球場）
地上波：
BS・CS：
インターネット配信：
