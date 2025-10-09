(左から)才木浩人、有原航平（写真：産経新聞社）

プロ野球最新情報

　2025年プロ野球ポストシーズンがいよいよ開幕。「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」は、ファーストステージが10月11日（土）から、ファイナルステージが15日（水）から始まる。ここでは、試合中継の放送予定（テレビ、BS・CS、インターネット配信）をまとめている。

 

ファーストステージ

10/11（土）ファーストステージ 第1戦

DeNA　ー　巨人（横浜）　14:00

地上波：テレビ神奈川

BS・CS：TBSチャンネル2、BS TBS

インターネット配信：DAZN、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、FOD、ニコニコプロ野球チャンネル

 

日本ハム　ー　オリックス（エスコンＦ）　14:00

地上波：札幌テレビ放送 (STV)

BS・CS：NHKBS1、GAORA SPORTS

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE

 

 

10/12（日）ファーストステージ 第2戦

DeNA　ー　巨人（横浜）　14:00

地上波：NHK総合

BS・CS：TBSチャンネル2

インターネット配信：DAZN、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、FOD、ニコニコプロ野球チャンネル

 

日本ハム　ー　オリックス（エスコンＦ）　14:00

地上波：HBC北海道放送

BS・CS：GAORA SPORTS

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE

10/13（月）ファーストステージ 第3戦

DeNA　ー　巨人（横浜）　14:00

地上波：テレビ神奈川

BS・CS：TBSチャンネル2、BS TBS

インターネット配信：DAZN、U-NEXT、J SPORTSオンデマンド、FOD、ニコニコプロ野球チャンネル

 

日本ハム　ー　オリックス（エスコンＦ）　14:00

地上波：HBC北海道放送

BS・CS：BS朝日

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、RakutenTV、ベースボールLIVE

ファイナルステージ

10/15（水）ファイナルステージ 第1戦

阪神　ー　ファーストS勝者　（甲子園）18:00

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

地上波：FBS福岡放送、TOKYO MX

BS・CS：BSテレ東、J SPORTS 3

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

10/16（木）ファイナルステージ 第2戦

阪神　ー　ファーストS勝者　（甲子園）18:00

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

地上波：KBC九州朝日放送、TOKYO MX

BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

 

 

10/17（金）ファイナルステージ 第3戦

阪神　ー　ファーストS勝者　（甲子園）18:00

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

地上波：TNCテレビ西日本、TOKYO MX

BS・CS：BS朝日、J SPORTS 3

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

10/18（土）ファイナルステージ 第4戦

阪神　ー　ファーストS勝者　（甲子園）14:00

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 14:00

地上波：RKB毎日放送、TOKYO MX

BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

10/19（日）ファイナルステージ 第5戦

阪神　ー　ファーストS勝者　（甲子園）14:00

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 13:00

地上波：TVQ九州放送、TOKYO MX

BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

10/20（月）ファイナルステージ 第6戦

阪神　ー　ファーストS勝者　（甲子園）18:00

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

ソフトバンク ー　ファーストS勝者（みずほPayPay） 18:00

地上波：FBS福岡放送、TOKYO MX

BS・CS：NHKBS、J SPORTS 3

インターネット配信：DAZN、パーソル パ・リーグTV、Rakuten TV、ベースボールLIVE

10/21（火）予備日

（甲子園） 18:00

（みずほPayPay）18:00

10/22（水）予備日

（甲子園） 18:00

（みずほPayPay）18:00

日本シリーズ

10/25（土）日本シリーズ 第1戦

　－ （パ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

10/26（日）日本シリーズ 第2戦

　－ （パ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

10/27（月）移動日

 

 

10/28（火）日本シリーズ 第3戦

　－ （セ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

10/29（水）日本シリーズ 第4戦

　－ （セ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

10/30（木）日本シリーズ 第5戦

　－ （セ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

10/31（金）移動日

11/1（土）日本シリーズ 第6戦

　－ （パ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

11/2（日）日本シリーズ 第7戦

　－ （パ本拠地球場）

地上波：

BS・CS：

インターネット配信：

 

【了】