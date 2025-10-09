【MLB試合速報】2025年MLBポストシーズン　スコア経過　試合結果一覧

2025年MLBポストシーズンがついに開幕。10月1日からワイルドカードシリーズ（WC）が始まり、ディビジョンシリーズ（DS）、リーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）を経て球界最高峰の戦い、ワールドシリーズ（WS）が行われる。ここでは、各媒体で視聴可能な試合放送予定をまとめている。※情報は随時更新 ※日付は日本時間
トーナメント表
アメリカン・リーグ
ナショナル・リーグ
ワールドシリーズ
ワイルドカードシリーズ
10/1（水）ア・リーグワイルドカードゲーム 第1戦
ガーディアンズ 1ー2 タイガース(プログレッシブ・フィールド)
ヤンキース 1ー3 レッドソックス(ヤンキー・スタジアム)
10/1（水）ナ・リーグワイルドカードゲーム 第1戦
カブス 3ー1 パドレス(リグリー・フィールド)
ドジャース 10ー5 レッズ(ドジャー・スタジアム)
10/2（木）ア・リーグワイルドカードゲーム 第2戦
ガーディアンズ 6ー1 タイガース(プログレッシブ・フィールド)
ヤンキース 4ー3 レッドソックス(ヤンキー・スタジアム)
10/2（木）ナ・リーグワイルドカードゲーム 第2戦
カブス 0ー3 パドレス(リグリー・フィールド)
ドジャース 8ー4 レッズ(ドジャー・スタジアム)
10/3（金）ア・リーグワイルドカードゲーム 第3戦
ガーディアンズ 3ー6 タイガース(プログレッシブ・フィールド)
ヤンキース 4ー0 レッドソックス(ヤンキー・スタジアム)
10/3（金）ナ・リーグワイルドカードゲーム 第3戦
カブス 3ー1 パドレス(リグリー・フィールド)
ディビジョンシリーズ
10/5（日）ア・リーグ地区シリーズ 第1戦
ブルージェイズ 10ー1 ヤンキース(ロジャース・センター)
マリナーズ 2ー3 タイガース(T-モバイル・パーク)
10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ 第1戦
ブルワーズ 9ー3 カブス(アメリカンファミリー・フィールド)
フィリーズ 3ー5 ドジャース(シチズンズ・バンク・パーク)
10/6（月）ア・リーグ地区シリーズ 第2戦
ブルージェイズ 13ー7 ヤンキース(ロジャース・センター)
マリナーズ 3ー2 タイガース(T-モバイル・パーク)
10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ 第2戦
ブルワーズ 7ー3 カブス(アメリカンファミリー・フィールド)
フィリーズ 3ー4 ドジャース(シチズンズ・バンク・パーク)
10/8（水）ア・リーグ地区シリーズ 第3戦
ブルージェイズ ー ヤンキース(ヤンキー・スタジアム)
マリナーズ ー タイガース(コメリカ・パーク)
10/9（木）ア・リーグ地区シリーズ 第4戦
ブルージェイズ ー ヤンキース(ヤンキー・スタジアム)
マリナーズ ー タイガース(コメリカ・パーク)
10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ 第3戦
ブルワーズ ー カブス(リグリー・フィールド)
フィリーズ ー ドジャース(ドジャー・スタジアム)
10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ 第4戦
ブルワーズ ー カブス(リグリー・フィールド)
フィリーズ ー ドジャース(ドジャー・スタジアム)
10/11（土）ア・リーグ地区シリーズ 第5戦
ブルージェイズ ー ヤンキース(ロジャース・センター)
マリナーズ ー タイガース(T-モバイル・パーク)
10/13（日）ナ・リーグ地区シリーズ 第5戦
ブルワーズ ー カブス(アメリカンファミリー・フィールド)
フィリーズ ー ドジャース(シチズンズ・バンク・パーク)
リーグチャンピオンシップシリーズ
10/13（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/14（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/14（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第1戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/15（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第2戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/16（木）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第3戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/17（金）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/17（金）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第3戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/18（土）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第5戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/18（土）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第4戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/19（日）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第5戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/20（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第6戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/21（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ 第6戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/21（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第7戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
10/22（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ 第7戦
地区シリーズ勝者 ー 地区シリーズ勝者
ワールドシリーズ
10/25（土）ワールドシリーズ 第1戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/26（日）ワールドシリーズ 第2戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/28（火）ワールドシリーズ 第3戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/29（水）ワールドシリーズ 第4戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
10/30（木）ワールドシリーズ 第5戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
11/1（土）ワールドシリーズ 第6戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者
11/2（日）ワールドシリーズ 第7戦
リーグ優勝決定シリーズ勝者 ー リーグ優勝決定シリーズ勝者