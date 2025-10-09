【MLB試合速報】2025年MLBポストシーズン　スコア経過　試合結果一覧

2025年MLBポストシーズンがついに開幕。10月1日からワイルドカードシリーズ（WC）が始まり、ディビジョンシリーズ（DS）、リーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）を経て球界最高峰の戦い、ワールドシリーズ（WS）が行われる。ここでは、各媒体で視聴可能な試合放送予定をまとめている。※情報は随時更新　※日付は日本時間

 

トーナメント表

アメリカン・リーグ

 

ナショナル・リーグ

 

ワールドシリーズ

　

 

 

ワイルドカードシリーズ

10/1（水）ア・リーグワイルドカードゲーム　第1戦

ガーディアンズ　1ー2　タイガース(プログレッシブ・フィールド)

 

ヤンキース　　　1ー3　レッドソックス(ヤンキー・スタジアム)

 

10/1（水）ナ・リーグワイルドカードゲーム　第1戦

カブス 　　 3ー1　パドレス(リグリー・フィールド)

 

ドジャース　10ー5　レッズ(ドジャー・スタジアム)

 

 

10/2（木）ア・リーグワイルドカードゲーム　第2戦

ガーディアンズ　6ー1　タイガース(プログレッシブ・フィールド)

 

ヤンキース　　　4ー3　レッドソックス(ヤンキー・スタジアム)

 

10/2（木）ナ・リーグワイルドカードゲーム　第2戦

カブス 　　 0ー3　パドレス(リグリー・フィールド)

 

ドジャース　8ー4　レッズ(ドジャー・スタジアム)

 

10/3（金）ア・リーグワイルドカードゲーム　第3戦

ガーディアンズ　3ー6　タイガース(プログレッシブ・フィールド)

 

ヤンキース　　　4ー0　レッドソックス(ヤンキー・スタジアム)

 

10/3（金）ナ・リーグワイルドカードゲーム　第3戦

カブス 　　 3ー1　パドレス(リグリー・フィールド)

ディビジョンシリーズ

10/5（日）ア・リーグ地区シリーズ　第1戦

ブルージェイズ　10ー1　ヤンキース(ロジャース・センター)

 

マリナーズ　　　2ー3　タイガース(T-モバイル・パーク)

 

10/5（日）ナ・リーグ地区シリーズ　第1戦

ブルワーズ　9ー3　カブス(アメリカンファミリー・フィールド)

 

フィリーズ　3ー5　ドジャース(シチズンズ・バンク・パーク)

 

10/6（月）ア・リーグ地区シリーズ　第2戦

ブルージェイズ　13ー7　ヤンキース(ロジャース・センター)

 

マリナーズ　　　3ー2　タイガース(T-モバイル・パーク)

 

10/7（火）ナ・リーグ地区シリーズ　第2戦

ブルワーズ　7ー3　カブス(アメリカンファミリー・フィールド)

 

フィリーズ　3ー4　ドジャース(シチズンズ・バンク・パーク)

 

 

 

10/8（水）ア・リーグ地区シリーズ　第3戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース(ヤンキー・スタジアム)

 

マリナーズ　　　ー　タイガース(コメリカ・パーク)

 

10/9（木）ア・リーグ地区シリーズ　第4戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース(ヤンキー・スタジアム)

 

マリナーズ　　　ー　タイガース(コメリカ・パーク)

 

10/9（木）ナ・リーグ地区シリーズ　第3戦

ブルワーズ　ー　カブス(リグリー・フィールド)

 

フィリーズ　ー　ドジャース(ドジャー・スタジアム)

 

10/10（金）ナ・リーグ地区シリーズ　第4戦

ブルワーズ　ー　カブス(リグリー・フィールド)

 

フィリーズ　ー　ドジャース(ドジャー・スタジアム)

 

10/11（土）ア・リーグ地区シリーズ　第5戦

ブルージェイズ　ー　ヤンキース(ロジャース・センター)

 

マリナーズ　　　ー　タイガース(T-モバイル・パーク)

 

10/13（日）ナ・リーグ地区シリーズ　第5戦

ブルワーズ　ー　カブス(アメリカンファミリー・フィールド)

 

フィリーズ　ー　ドジャース(シチズンズ・バンク・パーク)

リーグチャンピオンシップシリーズ

10/13（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第1戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/14（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第2戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/14（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第1戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/15（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第2戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

 

10/16（木）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第3戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/17（金）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第4戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/17（金）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第3戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/18（土）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第5戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/18（土）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第4戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/19（日）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第5戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/20（月）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第6戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/21（火）ア・リーグ優勝決定シリーズ　第6戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/21（火）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第7戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

 

10/22（水）ナ・リーグ優勝決定シリーズ　第7戦

地区シリーズ勝者　ー　地区シリーズ勝者

ワールドシリーズ

10/25（土）ワールドシリーズ　第1戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/26（日）ワールドシリーズ　第2戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

 

10/28（火）ワールドシリーズ　第3戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/29（水）ワールドシリーズ　第4戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

10/30（木）ワールドシリーズ　第5戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

11/1（土）ワールドシリーズ　第6戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者

 

11/2（日）ワールドシリーズ　第7戦

リーグ優勝決定シリーズ勝者　ー　リーグ優勝決定シリーズ勝者