プロ野球クライマックスシリーズの熱気が最高潮に達する今、オリックス・バファローズの快進撃を近鉄百貨店が豪華なセールで後押しします！

クライマックスシリーズの熱狂を近鉄百貨店で！

日本中が野球シーズン終盤の熱気に包まれる中、特にオリックス・バファローズの活躍に胸を熱くしている方も多いのではないでしょうか。私もその一人で、彼らのプレーにはいつも勇気をもらっています。

そんなバファローズの熱い戦いを、地元の頼れる存在、近鉄百貨店も全力でバックアップしているのをご存知ですか？

勝利を掴む！応援セールの全貌

近鉄百貨店では、2025年10月8日(水) から、あべのハルカス近鉄本店と上本町店で「オリックス・バファローズ クライマックスシリーズ応援セール」が開催されます。これは単なるセールではなく、チームの勝利を願うファンと百貨店が一体となって盛り上がる、まさに「応援」のイベントなんです！

このセールの最大の魅力は、その開催期間にあります。なんと、2025年10月8日(水)から、オリックス・バファローズがクライマックスシリーズで勝ち進み、挑戦が続く限り応援し続けるというのです！これは百貨店の本気度が伝わってきますね。もし、バファローズが日本シリーズ進出を決めれば、「いざ日本一へ！応援セール」へとバトンタッチされるというのも、ファンにとってはたまらない期待感です。

観戦がもっと楽しくなる！豪華ラインナップ

セール内容は、主に各店の食品売場を中心に、観戦がさらに楽しくなるような魅力的な商品が勢揃いします。

自宅でゆっくり観戦するもよし、球場へ向かう前に立ち寄って、とっておきのお弁当やお惣菜をゲットするもよし。応援で高まったテンションを、美味しい食事でさらに高めてくれること間違いなしです！

「ちょっと贅沢したいけど、お得に手に入れたい！」そんな願いを叶えてくれるのが、このお楽しみ袋やお買い得惣菜。家族みんなで楽しめるお菓子から、食卓を彩る一品まで、賢くお得に手に入れられるチャンスです。

これは私も特に注目しているポイント！応援の熱気を静かに見守る大人のファンや、勝利の美酒を味わいたい方にとって、数量限定の人気ウイスキーは最高のサプライズになるでしょう。早めのチェックが必須ですね。

アプリ会員限定！見逃せないWチャンス抽選会

さらに、近鉄百貨店アプリを使っている方には、もう一つ嬉しいニュースがあります。

2025年10月8日(水)から10月12日(日) の期間中、近鉄百貨店アプリでエントリーし、あべのハルカス近鉄本店または上本町店の対象店舗で税込5,000円以上お買いあげいただいたお客様の中から、抽選で50名様に、食品売場で利用できる500円分のクーポンが進呈されます！

「どうせ買い物するなら、お得なチャンスを掴みたい！」そう思うのが人情ですよね。このチャンスを活かすためにも、まだ近鉄百貨店アプリをダウンロードしていない方は、この機会にぜひ登録しておくことをおすすめします。対象となるのは、あべのハルカス近鉄本店 タワー館・ウイング館 地階「あべのフードシティ」、そして上本町店 地1階・地2階の食品売場です。応募方法や詳細な条件は、近鉄百貨店アプリ内の特設ページで確認してくださいね。

近鉄百貨店でバファローズを応援しよう！

観戦のお供探しに、勝利を祝う美食に、そしてお得な抽選会に参加するチャンス！近鉄百貨店が提供するこの応援セールは、バファローズファンにとってはもちろん、美味しいものが大好きな方にとっても魅力いっぱいのイベントです。

私も、この期間中にぜひ足を運んで、バファローズへの熱いエールを送りつつ、素敵な「観戦のお供」を見つけたいと思っています。皆さんも一緒に、近鉄百貨店でバファローズを盛り上げませんか？「がんばれ、オリックス・バファローズ！」

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。