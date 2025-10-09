10月10日（金）19時20分〜、パナソニックスタジアム吹田にてキリンチャレンジカップ2025 パラグアイ代表戦が行われる。この一戦は日本テレビ系列にて全国生中継。TVerでもライブ配信される。

パラグアイとの通算対戦成績は5勝4分2敗（PK負けは公式記録上ドローとカウント）となっており、現在4連勝中だ。過去の対戦成績は以下の通り。

1995年9月20日：サッカー95デサントアディダスマッチ

日本 1-2 パラグアイ

【メンバー】GK前川和也：DF名良橋晃、小村徳男、井原正巳、相馬直樹：MF柱谷哲二、山口素弘、北澤豪、前園真聖：FW福田正博、三浦知良

【得点者】三浦知良

1998年5月17日：キリンカップサッカー1998

日本 1-1 パラグアイ

【メンバー】GK川口能活：DF井原正巳、小村徳男、秋田豊：MF相馬直樹、名良橋晃、山口素弘、森島寛晃、名波浩：FW中山雅史、城彰二

【得点者】相馬直樹

1999年7月2日：コパアメリカ

日本 0-4 パラグアイ

【メンバー】GK川口能活：DF斉藤俊秀、森岡隆三、秋田豊：相馬直樹、伊東輝悦、安藤正裕、名波浩、福西崇史：FW呂比須ワグナー、城彰二

2001年7月1日：キリンカップサッカー2001

日本 2-0 パラグアイ

【メンバー】GK川口能活：DF松田直樹、森岡隆三、中田浩二、波戸康広：MF稲本潤一、森島寛晃、戸田和幸、小野伸二：FW鈴木隆行、柳沢敦

【得点者】柳沢敦×2

2003年6月11日：キリンカップサッカー2003

日本 0-0 パラグアイ

【メンバー】GK楢﨑正剛：DF山田暢久、宮本恒靖、坪井慶介、三都主アレサンドロ：MF福西崇史、中田英寿、中村俊輔、遠藤保仁：FW高原直泰、大久保嘉人

2008年5月27日：キリンカップサッカー2008

日本 0-0 パラグアイ

【メンバー】GK楢﨑正剛：DF寺田周平、田中マルクス闘莉王、阿部勇樹、長友佑都：MF中村俊輔、遠藤保仁、中村憲剛、鈴木啓太、山瀬功治：FW巻誠一郎

2010年6月29日：FIFAワールドカップ

日本 0-0（PK3-5）パラグアイ

【メンバー】GK川島永嗣：DF阿部勇樹、駒野友一、田中マルクス闘莉王、中澤佑二、長友佑都：MF遠藤保仁、松井大輔、大久保嘉人、長谷部誠：本田圭佑

2010年9月4日：キリンチャレンジカップ2010

日本 1-0 パラグアイ

【メンバー】GK川島永嗣、DF中澤佑二、栗原勇蔵、長友佑都、内田篤人：MF中村憲剛、松井大輔、細貝萌、本田圭佑、香川真司、FW森本貴幸

【得点者】香川真司

2018年6月12日：国際親善試合

日本 4-2 パラグアイ

【メンバー】GK東口順昭、DF植田直通、昌子源、遠藤航、酒井高徳：MF柴崎岳、香川真司、乾貴士、山口蛍：FW岡崎慎司、武藤嘉紀

【得点者】乾貴士×2、オウンゴール、香川真司

2019年9月5日：キリンチャレンジカップ2019

日本 2-0 パラグアイ

【メンバー】GK権田修一、DF長友佑都、吉田麻也、酒井宏樹、冨安健洋：MF柴崎岳、橋本拳人、中島翔哉、南野拓実、堂安律：FW大迫勇也

【得点者】大迫勇也、南野拓実

2022年6月2日：キリンチャレンジカップ2022

日本 4-1 パラグアイ

【メンバー】GKシュミット・ダニエル、DF吉田麻也、谷口彰悟、山根視来、伊藤洋輝：MF原口元気、遠藤航、鎌田大地、三笘薫、堂安律：FW浅野拓磨

【得点者】浅野拓磨、鎌田大地、三笘薫、田中碧