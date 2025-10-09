東京地下鉄は10月10日から、三井不動産商業マネジメントと連携して「ものみゆさんくーぽん第6弾」(900円)を、2万セット限定で販売する。販売は11月30日までで、売り切れ次第、終了となる。

のみゆさんくーぽん第6弾

「ものみゆさんくーぽん」は、販売のたび大変好評のクーポンで、今回で第6弾。1,700円相当のクーポンときっぷを900円で販売する。

クーポンは、コレド室町、RAYARD MIYASHITA PARK、東京ミッドタウン(六本木)や東京ミッドタウン日比谷をはじめとした三井不動産グループの都内20の商業施設で利用できる500円分と、東京ドームシティで利用できるクーポン500円分(合計1,000円分)が付いている。

のみゆさんくーぽん 利用可能施設

「東京メトロ24時間券」は、有効期間中の1日において、使用開始(改札通過時)から24時間に限り、東京メトロ全線を乗り降り自由で利用できるチケットで、通常は700円で販売している。今回の有効期限は、購入日から2026年5月31日まで。

クーポンの発売箇所は、東京メトロ定期券うりば(新宿駅、高田馬場駅、飯田橋駅、大手町駅、小竹向原駅、豊洲駅、錦糸町駅、王子駅、上野駅、池袋駅、浦安駅)。発売時間は、7時40分～20時00分。1人3セットまでで、小児用の発売はなし。

期間中は、企画と連動したお得な店舗特典の用意や三井ショッピングパークポイントLINEスタンプラリーも開催する。