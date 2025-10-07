三井不動産は10月12日～22日、「新！そういうことじゃないんだよ展＋ありがたいことです展」を、ENTAKU produceとともに、東京ミッドタウン日比谷の6階ホールで開催する。

ENTAKU produce が昨年春に開催し、大変な話題となった「そういうことじゃないんだよ展」と、4都市で開催した企画展「ありがたいことです」の好評をうけ、今回は、東京ミッドタウン日比谷にて実施する。

「新！そういうことじゃないんだよ展 ―日本で一番？モヤっとする企画展―」は、思わず「そういうことじゃないんだよ」と声に出してしまうようなシチュエーションを集めた展示会。全コンテンツが新作となっており、会場でしか体験できない参加型コンテンツも登場する。

「ありがたいことです展 ―手を合わせながら鑑賞したくなる企画展―」は、「ランニング中の赤信号」「ホテルのベッドの枕元にあるコンセント口」など、日常生活の中に潜む「たすかる…」「ありがたい…」と感じる瞬間にフォーカスした展示会。会場限定のありがたいスポットも用意している。

会場には、entaku 公式キャラクター「ハハハ」と「エエエ」などの公式グッズショップも設置する。

チケットは1,500円。12歳以下は無料。