日本サッカー協会は8日、キリンチャレンジカップ2025 ブラジル代表戦のチケットが完売したことを発表した。これに伴い、当日券の販売は行わない。

日本対ブラジルの一戦は、東京スタジアム（※味の素スタジアム）にて10月14日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列が全国生中継、ABEMAがライブ配信する。