バンダイスピリッツは、『アイカツ!×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ!-』より「Adokenette 大空あかり」「Adokenette 真中らぁら」(各5,940円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月8日16時より予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定 写真左「Adokenette 真中らぁら」、写真右「Adokenette 大空あかり」(各5,940円)

“あどけなかわいい”デフォルメフィギュアシリーズ「Adokenette」に、『アイカツ!×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ!-』より「真中らぁら」が登場!

「Adokenette」は、「あどけなさ」がコンセプトの5頭身フィギュアブランド。自然と穏やかな気持ちになってしまう「あどけない雰囲気」のデフォルメバランスが特徴。お家の机や棚などにも飾りやすい、両手にそっとおさまるくらいのサイズ感だ。

『アイカツ!×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ!-』で登場する劇場版オリジナルのスターパラダイスコーデを着用、それぞれ別売りの商品だが、「Adokenette 大空あかり」「Adokenette 真中らぁら」を並べて劇場版の思い出を再現できる。

(C)Aikatsu, Pripara 10th Project