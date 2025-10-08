ウエルシア薬局は、プライベートブランド「からだWelcia」から、累計26万本販売した「5秒で感動メイクブラシ」シリーズの新商品として、メイクブラシ専用洗浄剤「拭き取るだけなの!５秒で感動メイクブラシクリーナー」を10月2日より全国のウエルシア薬局にて発売した。

累計26万本を販売した「5秒で感動メイクブラシシリーズ」から、新たに専用洗浄料が誕生。メイクブラシは毎日のメイクに欠かせないアイテムだが、ファンデーションや皮脂汚れがたまりやすく、そのままにすると化粧ノリの悪化や雑菌の繁殖による肌トラブルの原因につながるという。

定期的な洗浄が必要と分かっていても、水洗いは「手間がかかる」「乾かすのに時間がかかる」といった声が多く、忙しい毎日の中で後回しになりがちな状況も。

「もっと簡単にブラシを清潔にしたい」「水洗いの手間をなくしたい」という声に応えるために開発されたのが、同商品である「拭き取るだけなの!5秒で感動メイクブラシクリーナー」(798円)。

ティッシュで拭き取るだけで、ブラシに付着した汚れを瞬時にオフ。水洗い不要で乾かす時間も必要なく、拭き取り後すぐにブラシを使える手軽さを実現した。「時間がなくても清潔なブラシでメイクしたい」「肌に触れるものだから安心して使いたい」という多くのニーズに応える、新しいブラシケア習慣を提案する。