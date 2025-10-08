ふるさと島根定住財団は、2025年10月25日に大阪で、2026年2月7日に東京で「しまね企業EXPO」を開催する。

しまね企業EXPO

島根へのUターン・Iターンを促進

県外で暮らす若い世代や将来的に島根へのUターン・Iターンを考えている学生および社会人に向けて、島根で活躍する企業やそこで働く人々を知ってもらうため、本イベントが企画された。

ワークショップや飲食をしながらの交流会も行い、県外に住む若者・学生と島根の企業を繋ぐ出会いの場を提供する。実際に働く環境や島根の企業の魅力を直接感じてもらう機会とし、島根での就職や転職・キャリア形成の可能性を広げ、島根県へのUターン・Iターンの促進を図ることを目的としている。

地元企業と直接交流できる

交流ワークショップでは、ビンゴカードを用いて仕事や生活、島根との関わり方についてのヒントを探ることができる。また、島根の企業約25社が出展するブース訪問を通じて、同県の魅力ある企業と出会う機会が提供される。さらに、事前予約制によるアフター交流会では、参加者と参加企業が飲食をしながら、気軽に交流する場が設けられる。

開催日時および会場は次の通り。大阪では2025年10月25日13:00～19:15、AP大阪茶屋町(大阪府大阪市)D・E・F・G・H・I・Jルームで。東京では2026年2月7日13:00～19:15まで、AP日本橋(東京都中央区)A・B・C・Gルームで開催される。