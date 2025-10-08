今日は2025年10月8日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 出遅れた、電車に乗り遅れたと、焦ってしまいそうな一日ですが、そこから面白い出来事が発生する日。遅れたおかげで気になっていた人と話すチャンスができたり、あるいはずっと探していたものが見つかったり、ハッピーにつながりそう。

出遅れた、電車に乗り遅れたと、焦ってしまいそうな一日ですが、そこから面白い出来事が発生する日。遅れたおかげで気になっていた人と話すチャンスができたり、あるいはずっと探していたものが見つかったり、ハッピーにつながりそう。 恋愛運 軽率そうな人と知り合うことになり、あなたは少し敬遠したくなるでしょう。でもそれは思い過ごしだったことを、あとで知ることになりそうです。一見苦手だと思っても、今日はきちんとコミュニケーションだけは取っておきましょう。

軽率そうな人と知り合うことになり、あなたは少し敬遠したくなるでしょう。でもそれは思い過ごしだったことを、あとで知ることになりそうです。一見苦手だと思っても、今日はきちんとコミュニケーションだけは取っておきましょう。 金運 部屋の隅でほこりをかぶっているようなものに、高額な値段が付きそうな日。売るかどうかは別にして、今日は一度、押し入れやタンスの中などを見てみましょう。査定してもらうだけでも、うれしくなるような金額で安心感が広がるかも。

部屋の隅でほこりをかぶっているようなものに、高額な値段が付きそうな日。売るかどうかは別にして、今日は一度、押し入れやタンスの中などを見てみましょう。査定してもらうだけでも、うれしくなるような金額で安心感が広がるかも。 仕事運 以前に提案した企画が、今日はもう一度見直してもらえる日。今とその当時とは少し状況も違うので、もう一度目を通しておくといいでしょう。するとその企画が通りやすくなって、あなたがリーダーとなって進めていけそうです。

以前に提案した企画が、今日はもう一度見直してもらえる日。今とその当時とは少し状況も違うので、もう一度目を通しておくといいでしょう。するとその企画が通りやすくなって、あなたがリーダーとなって進めていけそうです。 吉方位1 西

西 吉方位2 南

二黒土星

総合運 あなたが想っていた以上に大きな成果が訪れて、何をやってもうまくいきそうな一日。ただそこで過信してしまうのではなく、自分だけの力ではないことを、しっかり胸に留めましょう。勢いのある今日は、迷いのあることを進めるのに最適。

あなたが想っていた以上に大きな成果が訪れて、何をやってもうまくいきそうな一日。ただそこで過信してしまうのではなく、自分だけの力ではないことを、しっかり胸に留めましょう。勢いのある今日は、迷いのあることを進めるのに最適。 恋愛運 パートナーの頼もしさを実感できるとき。まだ特別な関係ではないとしても、その意識が芽生えるでしょう。すでに恋人関係の場合も、次のステップへと向かう気持ちが高まります。まずはその気持ちを伝えて、さらに親密感を高めてください。

パートナーの頼もしさを実感できるとき。まだ特別な関係ではないとしても、その意識が芽生えるでしょう。すでに恋人関係の場合も、次のステップへと向かう気持ちが高まります。まずはその気持ちを伝えて、さらに親密感を高めてください。 金運 貸していたお金が戻ってきたり、不要なものを処分したら高値で売れたり、今日は潤いのある金運。ちょっとしたスクラッチくじでも、当たる可能性が高いのでお試しに買ってみましょう。お小遣い程度の臨時収入が多い日。

貸していたお金が戻ってきたり、不要なものを処分したら高値で売れたり、今日は潤いのある金運。ちょっとしたスクラッチくじでも、当たる可能性が高いのでお試しに買ってみましょう。お小遣い程度の臨時収入が多い日。 仕事運 息が合うようなパートナーができて、仕事が一気にはかどるでしょう。今まで近くにいたのに、なぜか気づかなかったのです。一緒に働いてみて、打てば響くような心地良さに、仕事以外でも仲良くなれるでしょう。宝物を発見した感覚です。

息が合うようなパートナーができて、仕事が一気にはかどるでしょう。今まで近くにいたのに、なぜか気づかなかったのです。一緒に働いてみて、打てば響くような心地良さに、仕事以外でも仲良くなれるでしょう。宝物を発見した感覚です。 吉方位1 南

南 吉方位2 北

三碧木星

総合運 勢いのある今日は「もう少し」と欲張って、つい足を滑らせてしまいます。まだできるけれどここでやめておく、くらいが一番。腹八分目に医者いらずということで、暴飲暴食や浪費などに注意して。好きなことも根を詰めないことです。

勢いのある今日は「もう少し」と欲張って、つい足を滑らせてしまいます。まだできるけれどここでやめておく、くらいが一番。腹八分目に医者いらずということで、暴飲暴食や浪費などに注意して。好きなことも根を詰めないことです。 恋愛運 数人の人から好意的な態度を取られて、八方美人になってしまいそう。せっかくモテる運気なのですから、軽率な態度は控えるのが賢明。ここで誰かに決めるのも難しいので、今は忙しくて恋愛の時間がないなど、軽く受け流すのが一番です。

数人の人から好意的な態度を取られて、八方美人になってしまいそう。せっかくモテる運気なのですから、軽率な態度は控えるのが賢明。ここで誰かに決めるのも難しいので、今は忙しくて恋愛の時間がないなど、軽く受け流すのが一番です。 金運 「これを買う」と決めたはずなのに、つい別の品物に目がいってしまいます。目移りするだけならお金はかかりませんから、決めたものだけを購入するという鉄の意志を持って。今日は予定外の出費を抑えることで夕方からの運気も安定するのです。

「これを買う」と決めたはずなのに、つい別の品物に目がいってしまいます。目移りするだけならお金はかかりませんから、決めたものだけを購入するという鉄の意志を持って。今日は予定外の出費を抑えることで夕方からの運気も安定するのです。 仕事運 今日はあなたひとりで進められる予定なら、サクサクと面白く進んでいくでしょう。ただ誰かを伴う場合、足並みを乱されてしまうのです。今日はできるだけひとりでできる作業を選んで過ごすこと。集中力アップして仕事の質が向上します。

今日はあなたひとりで進められる予定なら、サクサクと面白く進んでいくでしょう。ただ誰かを伴う場合、足並みを乱されてしまうのです。今日はできるだけひとりでできる作業を選んで過ごすこと。集中力アップして仕事の質が向上します。 吉方位1 東

東 吉方位2 西

四緑木星

総合運 昨日と今日で、意見をガラリと変えてしまいます。あなたの中に新しい価値観が芽生えたのですが、周りは置いてけぼりを食らったよう。今日はそのまま進んでしまうと孤立してしまうでしょう。まずは理由の説明や納得してもらうよう話をして。

昨日と今日で、意見をガラリと変えてしまいます。あなたの中に新しい価値観が芽生えたのですが、周りは置いてけぼりを食らったよう。今日はそのまま進んでしまうと孤立してしまうでしょう。まずは理由の説明や納得してもらうよう話をして。 恋愛運 想いと言葉が裏腹になってしまい、自己嫌悪に陥るでしょう。好きな相手ほど、素直に伝えられないので今日はまず言葉を飲み込んで。伝えたいことをメモ帳などに書き出すと、そこから想いがキレイに紡がれていきます。明日以降、そのまま口に出せば大丈夫。

想いと言葉が裏腹になってしまい、自己嫌悪に陥るでしょう。好きな相手ほど、素直に伝えられないので今日はまず言葉を飲み込んで。伝えたいことをメモ帳などに書き出すと、そこから想いがキレイに紡がれていきます。明日以降、そのまま口に出せば大丈夫。 金運 誰かに投資したくなる今日は、本末転倒にならないよう注意。投資がしたくて人を探すのではなく、「逸材が見つかったから投資したくなる」という気持ちを忘れずに。今日はあなた自身への投資も控えて、資料集めに徹すると良いスクールが見つかります。

誰かに投資したくなる今日は、本末転倒にならないよう注意。投資がしたくて人を探すのではなく、「逸材が見つかったから投資したくなる」という気持ちを忘れずに。今日はあなた自身への投資も控えて、資料集めに徹すると良いスクールが見つかります。 仕事運 もう少し頑張れば賞が取れるとか、大成功するというところまできているのに、最後の一押しがうまくいきません。それはその成功が今ではないことを意味しているのです。時期が来れば自然と成功へ導かれますから、無理に推し進めないこと。

もう少し頑張れば賞が取れるとか、大成功するというところまできているのに、最後の一押しがうまくいきません。それはその成功が今ではないことを意味しているのです。時期が来れば自然と成功へ導かれますから、無理に推し進めないこと。 吉方位1 北西

北西 吉方位2 なし

五黄土星

総合運 今日はいろいろと種まきしてあった事を、しっかり収穫する日。ただそれは実りの多いものとは限らず、不発に終わっているものもあるのです。でも気持ちを切り替え、刈り取って新しい種を植えることが大事。夕方にはスッキリしているでしょう。

今日はいろいろと種まきしてあった事を、しっかり収穫する日。ただそれは実りの多いものとは限らず、不発に終わっているものもあるのです。でも気持ちを切り替え、刈り取って新しい種を植えることが大事。夕方にはスッキリしているでしょう。 恋愛運 相手があなたともっと仲良くなりたいと思っているのに、あなたが冷たい態度をとってしまいそう。その人は勇気をもって話しかけに来ているので、耳を傾けてあげましょう。仲良くなると居心地の良い時間を作ってくれる素敵な人なのです。

相手があなたともっと仲良くなりたいと思っているのに、あなたが冷たい態度をとってしまいそう。その人は勇気をもって話しかけに来ているので、耳を傾けてあげましょう。仲良くなると居心地の良い時間を作ってくれる素敵な人なのです。 金運 午前中の行動によって今日の金運が決まります。 なるべく早起きをして、早めに出社したりニュースに目を通したりしましょう。そこに運気の扉を開くカギがあるので、見逃さないでください。スーパーの特売は大きな節約になるので、買い物日和です。

午前中の行動によって今日の金運が決まります。 なるべく早起きをして、早めに出社したりニュースに目を通したりしましょう。そこに運気の扉を開くカギがあるので、見逃さないでください。スーパーの特売は大きな節約になるので、買い物日和です。 仕事運 やりがいのありそうな大仕事が舞い込んできます。ただこれはなかなか厄介な案件。成功させれば大きな評価を得られますが、その確率はかなり低いでしょう。ここで引き受けるよりも、素直に断ったほうが正解。ライバルの目論見にはまらないでください。

やりがいのありそうな大仕事が舞い込んできます。ただこれはなかなか厄介な案件。成功させれば大きな評価を得られますが、その確率はかなり低いでしょう。ここで引き受けるよりも、素直に断ったほうが正解。ライバルの目論見にはまらないでください。 吉方位1 南

南 吉方位2 北

六白金星

総合運 周りのために東奔西走して、あなたがバテ気味になります。あなたのおかげでみんなの表情は生き生きとしてきますが、まずは自分自身を癒やすことも重要。誰かのために気を遣ったら、30分ひとりになって好きなことをすると万全。

周りのために東奔西走して、あなたがバテ気味になります。あなたのおかげでみんなの表情は生き生きとしてきますが、まずは自分自身を癒やすことも重要。誰かのために気を遣ったら、30分ひとりになって好きなことをすると万全。 恋愛運 知人の恋のお世話をしようとすると、相手があなたに恋をしてしまうなんてトラブルの暗示。知人と相手とあなたの三角関係に、ギクシャク。純粋に知人のことを考えて、今日のお世話は控えるのが賢明です。またあなたが誰かに恋の相談をすると良い流れに。

知人の恋のお世話をしようとすると、相手があなたに恋をしてしまうなんてトラブルの暗示。知人と相手とあなたの三角関係に、ギクシャク。純粋に知人のことを考えて、今日のお世話は控えるのが賢明です。またあなたが誰かに恋の相談をすると良い流れに。 金運 思わぬ出来事が起こり、少し戸惑ってしまいそうな一日です。大きな問題にはなりません。電子マネーの決済がうまくいかないなら、現金で対応すれば良いのですから。支払い場面で今日はまごつくことも多いので、出かける前に確認を。

思わぬ出来事が起こり、少し戸惑ってしまいそうな一日です。大きな問題にはなりません。電子マネーの決済がうまくいかないなら、現金で対応すれば良いのですから。支払い場面で今日はまごつくことも多いので、出かける前に確認を。 仕事運 雑用や物事の見直しなど、地味な仕事を任されそうな一日です。ただあなたも今日は静かに仕事をしたい気分。ちょうど良い作業なので、みんなの分も引き受けてください。部下の書類整理を手伝うと、新しい発見があって仕事に活かせます。

雑用や物事の見直しなど、地味な仕事を任されそうな一日です。ただあなたも今日は静かに仕事をしたい気分。ちょうど良い作業なので、みんなの分も引き受けてください。部下の書類整理を手伝うと、新しい発見があって仕事に活かせます。 吉方位1 北

北 吉方位2 なし

七赤金星

総合運 目の前にたくさんの道ができていて、どれが正しいのか迷ってしまうでしょう。今日はそこからいったん離れて、しばらくしてから見直すと簡単に答えがみえてきます。屋上など風通しの良い場所へ足を運べば、すぐに迷いは吹き飛ぶでしょう。

目の前にたくさんの道ができていて、どれが正しいのか迷ってしまうでしょう。今日はそこからいったん離れて、しばらくしてから見直すと簡単に答えがみえてきます。屋上など風通しの良い場所へ足を運べば、すぐに迷いは吹き飛ぶでしょう。 恋愛運 誰が見てもあなたにアプローチしているのがわかるのに、当の本人であるあなたがピンと来ていない様子。好きなことに夢中になっていないで、顔をあげて周りを見渡しましょう。そのアプローチ相手を夕方までに発見できれば、その恋愛は大きく進展します。

誰が見てもあなたにアプローチしているのがわかるのに、当の本人であるあなたがピンと来ていない様子。好きなことに夢中になっていないで、顔をあげて周りを見渡しましょう。そのアプローチ相手を夕方までに発見できれば、その恋愛は大きく進展します。 金運 今日のあなたは貯金に向いています。500円玉貯金を始めてみると、意外に長続きして楽しくなりそう。まずは1か月ほど続けるといっぱいになる貯金箱を購入するのもいいでしょう。臨時収入も入りやすいので、それも全部貯金に回して。

今日のあなたは貯金に向いています。500円玉貯金を始めてみると、意外に長続きして楽しくなりそう。まずは1か月ほど続けるといっぱいになる貯金箱を購入するのもいいでしょう。臨時収入も入りやすいので、それも全部貯金に回して。 仕事運 自分の仕事があるというのに、頼まれることもたくさん多い日。過ごし方としては先に頼まれたことを終わらせてしまい、その後で自分の作業をするといいでしょう。実はあなたの作業自体、時間を置くと軽減されているはずなので、後回しが◎。

自分の仕事があるというのに、頼まれることもたくさん多い日。過ごし方としては先に頼まれたことを終わらせてしまい、その後で自分の作業をするといいでしょう。実はあなたの作業自体、時間を置くと軽減されているはずなので、後回しが◎。 吉方位1 北東

北東 吉方位2 なし

八白土星

総合運 やる気に満ち溢れていて、どんな壁も突破していける勢い。ただそういうときに限って壁がなく、あまりにスムーズな進み具合なので退屈するでしょう。自ら壁を作って壊すようなマッチポンプにならないよう、今日はやる気を趣味にぶつけて。

やる気に満ち溢れていて、どんな壁も突破していける勢い。ただそういうときに限って壁がなく、あまりにスムーズな進み具合なので退屈するでしょう。自ら壁を作って壊すようなマッチポンプにならないよう、今日はやる気を趣味にぶつけて。 恋愛運 「好かれているかもしれない」という予感が、当たります。ちょっと自分に自信が持てる今日のあなたは、この感覚が新しい恋愛を運んでくるでしょう。ただ進展するのはまだ先。今日はモテている気分を味わって過ごすのが幸せのカギ。

「好かれているかもしれない」という予感が、当たります。ちょっと自分に自信が持てる今日のあなたは、この感覚が新しい恋愛を運んでくるでしょう。ただ進展するのはまだ先。今日はモテている気分を味わって過ごすのが幸せのカギ。 金運 一瞬、損をしたような錯覚に陥りますがあくまでも錯覚。損して得を取るという今日の流れですから、それで良いのです。今日使ったお金はいくらなのかを把握して、それが倍になって返ってくるのを楽しみに。誰かへのプレゼントにもツキがあります。

一瞬、損をしたような錯覚に陥りますがあくまでも錯覚。損して得を取るという今日の流れですから、それで良いのです。今日使ったお金はいくらなのかを把握して、それが倍になって返ってくるのを楽しみに。誰かへのプレゼントにもツキがあります。 仕事運 大きな仕事ほど最初の一歩が、重く感じるもの。ただ動き出してしまえば加速度的に進んでいき、あっという間に成功の階段を上ります。今日はなかなか動かない案件でも、押し続けましょう。この踏ん張りが開運の決め手にも。

大きな仕事ほど最初の一歩が、重く感じるもの。ただ動き出してしまえば加速度的に進んでいき、あっという間に成功の階段を上ります。今日はなかなか動かない案件でも、押し続けましょう。この踏ん張りが開運の決め手にも。 吉方位1 南

南 吉方位2 北

九紫火星

総合運 気持ち良く問題が片付いていく今日は、優先順位を冷静に見極められる一日。あなたにとって何が今一番必要なのか、そこを軸に考えてみて。すると目の前が開けていく感覚があるでしょう。心も足取りも軽くなります。

気持ち良く問題が片付いていく今日は、優先順位を冷静に見極められる一日。あなたにとって何が今一番必要なのか、そこを軸に考えてみて。すると目の前が開けていく感覚があるでしょう。心も足取りも軽くなります。 恋愛運 心から愛しているんだな、と実感できる愛情にあふれた日です。愛されている喜びよりも、誰かを愛している自分を好きになりそう。そのほんわかとしたムードが全身から漂っていて、あなたの周りには人がたくさん集まってきます。

心から愛しているんだな、と実感できる愛情にあふれた日です。愛されている喜びよりも、誰かを愛している自分を好きになりそう。そのほんわかとしたムードが全身から漂っていて、あなたの周りには人がたくさん集まってきます。 金運 貯めたお金を運用するのに適した一日。午後は誰かと話をしたり、ネットをいろいろ見ていたりするだけで、有益な情報が手に入ります。ちょっと怖いなと思っていた運用も、手ごたえをつかんで一歩踏み出せそうです。

貯めたお金を運用するのに適した一日。午後は誰かと話をしたり、ネットをいろいろ見ていたりするだけで、有益な情報が手に入ります。ちょっと怖いなと思っていた運用も、手ごたえをつかんで一歩踏み出せそうです。 仕事運 欲しい人材が手に入る一日です。あなたが求めていた仕事の能力を、網羅しているようなタイプですから、必ず確保しておきましょう。今はまだ若い芽だとしても必ず育ちます。学歴や年齢などにこだわらず、迷わず採用で正解！

欲しい人材が手に入る一日です。あなたが求めていた仕事の能力を、網羅しているようなタイプですから、必ず確保しておきましょう。今はまだ若い芽だとしても必ず育ちます。学歴や年齢などにこだわらず、迷わず採用で正解！ 吉方位1 北西

北西 吉方位2 なし

