日本サッカー協会は7日、影山雅永技術委員長との契約解除を発表した。発表時点で詳細な理由などは公表されておらず、この後19時から行われる記者会見で言及があるものと見られる。

影山氏はファジアーノ岡山やU-20日本代表監督を歴任し、2024年4月から技術委員長を務めていた。