千葉ロッテマリーンズは5日、今季途中から一軍ヘッドコーチを務めていたサブロー（大村三郎）氏が、2026年シーズンより一軍監督に就任することを発表した。

サブロー氏は1994年ドラフト1位でロッテ入団。長く同チームの主力として活躍し、2016年に現役引退した。

2020年から東北楽天ゴールデンイーグルスのファームディレクターを務めた後、2023年に二軍監督としてロッテに復帰。今季途中から一軍ヘッドコーチを務めていた。

今季のロッテは56勝84敗3分、勝率.400のリーグ最下位と低迷。一方、ドラフト1位ルーキーの西川史礁がリーグトップの27二塁打を放つなど、新人離れの活躍を披露した。

野手では他に山本大斗、寺地隆成らが順調に伸び、投手陣でも中森俊介をはじめ、田中晴也や木村優人など有望株が育っている。

気鋭の新指揮官のもと、来季からの巻き返しを図る。

サブロー氏のコメントは以下の通り。

「2016年 引退試合のスピーチで、マリーンズを日本一の球団にするという夢があると語らせていただきました。この愛するチームを日本一にするという大きな夢の実現のために勇往邁進してまいります。そして私がつけさせていただいている背番号『86』は、現役時代に指導いただいた山本功児監督の番号です。功児さんのように熱く指揮を執っていければと思います」

【関連記事】

【了】