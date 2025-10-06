ロバーツ監督が“ドジャース史上最高の投手”と語る選手とは「彼は…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。クレイトン・カーショーについて語った。
「ドジャース史上最高の投手です」
10月2日に地区シリーズ進出を決定したドジャース。その開幕前に実施されたインタビューで、ロバーツ監督は、今季限りの引退を表明しているカーショーについて、「カーショーはディビジョンシリーズで先発とリリーフどちらの可能性もあります」と言及する場面も。
さらに、シーズン最終戦での降板後に交わした会話についても、「どんな気分かと聞くと『疲れている』と言いました」「私は『もう1人いけるか?』と聞くと彼はイエスと答えました」と明かしながら、「彼は闘志あふれる選手でした」「ドジャース史上最高の投手です。2度のワールドチャンピオンに貢献してくれた」「おそらく私が知る中で最も競争心が激しい人物」と賛辞を贈っていた。
