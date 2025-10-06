大正製薬は、生活者の思う「かぜ」の流行と予防の実態調査の結果を10月2日に発表した。同調査は2025年7月30日～2025年8月1日の期間、20歳以上69歳以下の生活者1205人を対象にインターネットを用いて行われた。

かぜが流行り始めるのは何月だと思うか聞いたところ、約8割が10月～12月をかぜの流行り始めと認識していることが分かった。

かぜが流行り始める時期に予防できているか尋ねたところ、かぜ予防を実施している人でも、約6割が、予防が「遅れがち」、又は「不十分になりがち」と回答した。