元プロ野球選手の上田剛史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で9月22日に公開された動画に出演。ヤクルト・村上宗隆の驚きの食欲について語った。

上田剛史氏 =BS10提供

「(お酒も)めちゃくちゃ飲みます」

村上がどんな人かを一言で表すなら、「食べる」だという上田氏。レッド吉田から「どのくらい食べられるんですか?」と聞かれると、上田氏は「焼肉を食べて、その後ちょっと飲みにいって、ステーキを食べて、コンビニでラーメンを買って帰るみたいな」と証言する。

また、レッド吉田が「それは試合後ですか?」と質問すると、上田氏は「それはキャンプ中とかですね」と答えつつ、「飲み代より食事代が高いのは、こいつだけですね」と告白。さらに、上田氏は「(お酒も)めちゃくちゃ飲みます。やっぱり九州の男」と明かしていた。