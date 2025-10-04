元プロ野球選手の上田剛史氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で9月22日に公開された動画に出演。ヤクルト・村上宗隆の驚きの食欲について語った。
「(お酒も)めちゃくちゃ飲みます」
村上がどんな人かを一言で表すなら、「食べる」だという上田氏。レッド吉田から「どのくらい食べられるんですか?」と聞かれると、上田氏は「焼肉を食べて、その後ちょっと飲みにいって、ステーキを食べて、コンビニでラーメンを買って帰るみたいな」と証言する。
また、レッド吉田が「それは試合後ですか?」と質問すると、上田氏は「それはキャンプ中とかですね」と答えつつ、「飲み代より食事代が高いのは、こいつだけですね」と告白。さらに、上田氏は「(お酒も)めちゃくちゃ飲みます。やっぱり九州の男」と明かしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。