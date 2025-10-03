イタリアサッカー連盟（FIGC）は3日、10月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイタリア代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ26欧州予選でグループIに入ったイタリア代表はここまで4試合を消化し、勝ち点「9」を獲得。首位を走るノルウェーは5連勝中で得失点差「＋21」と大きく突き放しており、イタリアは今後、大量得点での勝利が求められる状況にある。10月シリーズでは11日に敵地でエストニア代表、14日にはホームでイスラエル代表と対戦する。
6月から同国代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、今回の代表メンバーを27名を発表。フィオレンティーナに所属するMFハンズ・ニコルッシ・カヴィーリャとボローニャのFWニコロ・カンビアーギの2人が初招集となったほか、DFマッテオ・ガッビアとMFブライアン・クリスタンテは1年ぶりの代表復帰を果たしている。
今回の発表されたイタリア代表のメンバー27名は以下の通り。◆■イタリア代表
▼GK
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）
アレックス・メレト（ナポリ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）
▼DF
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）
ディエゴ・コッポラ（ブライトン／イングランド）
ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
マッテオ・ガッビア（ミラン）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
デスティニー・ウドギー（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
ブライアン・クリスタンテ
ダヴィデ・フラッテージ（インテル）
マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）
ハンズ・ニコルッシ・カヴィーリャ（フィオレンティーナ）※初招集
サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）
▼FW
ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）※初招集
フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）
モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）
リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）
マッテオ・ポリターノ（ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）