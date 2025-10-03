映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のVFXメイキング映像が公開

俳優の大沢たかおが主演を務める映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(公開中)の、VFXメイキング映像が公開となった。

本作は、漫画誌『モーニング』で連載された、かわぐちかいじ氏によるコミック『沈黙の艦隊』の実写化作品で、2023年に映画化され、2024年には、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』が配信された。新作となる『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、極寒の北極海を舞台に独立国「やまと」への対応をめぐる緊迫の政治戦が描かれる。

この度、吉野耕平監督とVFXチームが特にこだわって作り上げたワンシーンのメイキング映像が公開となった。公開されたのは大滝(津田健次郎)が自身の政治信念の実現に向け、ヘリで北極海へ飛んで海江田と相見える場面だ。北極海に浮上した〈やまと〉の艦橋に姿を現した海江田(大沢たかお)と、ヘリから海江田に向かって叫ぶ大滝、この2つは別々に、どちらも巨大な倉庫に大規模なセットを作成し、カメラワークを綿密に計算しブルーバックで撮影。実際の撮影は夏の暑い時期だったが、分厚い防寒着を着用しながらの過酷な状況にも、キャスト陣はその温度差を微塵も感じさせない演技で魅せる。その熱意に応えるべく、制作陣が作成したVFXは、本作でしか表現できない唯一無比の世界観を作り出している。大沢自身がプライベートで見たものを参考にしたオーロラのCGも再現。キャストとスタッフ全員が力を合わせて作り上げられた圧巻のシーンに注目いただきたい。

さらに、上記映像を含めた秘蔵のメイキング映像をふんだんに収め、主演の大沢をはじめとしたキャスト陣・吉野監督・原作者のかわぐちかいじ氏らが本作の舞台裏までもを語り尽くす約30分のスペシャル特番を東宝公式Youtubeにて10月4日正午に公開する。

(C)2025 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. All Rights Reserved.

(C)かわぐちかいじ/講談社