巨人が中日を下し勝利、田中将大が好投

先発投手：巨人は田中将大が6回2失点の好投（4安打4奪三振）、中日のＫ・マラーは4回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過：1回裏：巨人が3点を追加 3回表：中日が2点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：中山礼都が2打点の活躍、Ｔ・キャベッジが3安打の活躍、若林楽人が2得点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 84 54 4 .609 -
2 DeNA 142 70 66 6 .515 13
3 巨人 142 69 69 4 .500 15
4 中日 142 63 77 2 .450 22
5 広島 141 59 77 5 .434 24
6 ヤクルト 139 55 77 7 .417 26

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 141 85 52 4 .620 -
2 日本ハム 142 83 56 3 .597 3
3 オリックス 139 72 64 3 .529 12.5
4 楽天 140 65 73 2 .471 20.5
5 西武 139 62 74 3 .456 22.5
6 ロッテ 141 55 83 3 .399 30.5