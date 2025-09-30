コスモエネルギーホールディングスは10月19日、千葉県内の自治体として「SDGs未来都市」に初選定された市原市にて「クリーン・キャンペーン」を開催する。清掃活動に加え、SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)や地産地消などのサーキュラーエコノミー(循環型経済)について楽しく触れることができるコンテンツを用意する。

賀来賢人さん

同社のSAFのTVCMで天ぷら屋「こすも亭」店主を演じた賀来賢人さんをゲストに迎え、中西哲生さん、古賀涼子さんの両MCを交えたトークショー、クイズ大会といったステージイベントも予定している。

■“市原マルシェ"や、鴨川シーワールドによる“ウミガメ移動教室"も

同社はグループ理念に掲げる「地球と人間と社会の調和と共生」の考え方のもと、TOKYO FM及び全国FM放送協議会(JFN)加盟局と共に、地球環境の保護と保全を呼びかける活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開している。

その一環として行っている「クリーン・キャンペーン」では、ゴミのポイ捨てや不法投棄等、豊かな暮らしがもたらす負の側面と環境保全の大切さを身近な場所での清掃を通じて理解し、より快適な未来へと繋げるきっかけ作りに取り組んでいる。

また、近年では清掃活動だけでなく、地域の課題に寄り添い、その解決をめざす様々な活動を行っている。

今回のイベントでは、参加者向けにSAFの原料となる廃食用油(使用済みの食用油)の回収BOXを設置するほか、市原市地産地消協力店による“市原マルシェ"や鴨川シーワールドによる“ウミガメ移動教室"も実施する。

また、お土産には「コスモ アースコンシャス アクト」オリジナルトートバッグなどを用意している。ぜひ奮って応募してみてはいかがだろうか。

今回のイベント開催に際し同社は、「『クリーン・キャンペーン』が、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいくきっかけとなることを願い、今後も活動を継続していきます」とコメントしている。

＜コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in市原＞

●開催日時：10月19日 9時30分〜13時30分(受付：9時〜9時30分)

●開催場所：市原市内 ※当日の受付場所は当選メールにて伝達。

●ゲスト：賀来賢人さん

●イベントMC：中西哲生さん、古賀涼子さん

●清掃後イベント：賀来賢人さんトークショー、市原市の地産地消協力店によるマルシェ、ウミガメ移動教室

●お土産：オリジナルトートバッグなど

●参加費：無料

●雨天対応：雨天決行

●応募方法：インターネット専用ページより事前申込(当日参加不可)

●募集定員：200名(応募者多数の場合は抽選)

●応募締切：10月12日